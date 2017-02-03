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Возвращение забытых красок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Культура
Виртуальная прогулка по Музею русского импрессионизма
1 / 90 В Музее русского импрессионизма
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В Музее русского импрессионизма

Москва, 3 февраля 2017, 10:56 — REGNUM  В мае 2016 состоялось открытие Музея русского импрессионизма в историческом комплексе промышленных зданий конца XIX века «Большевик», отреставрированном британским архитектурным бюро John McAslan + Partners. Миссия культурного заведения — популяризация русского искусства в целом и его импрессионистической составляющей в частности как в России, так и за рубежом. С самого первого дня существования Музей русского импрессионизма занимается специальными образовательными и просветительскими программами, рассказали ИА REGNUM в пресс-службе музея.

41 / 90 Постоянная экспозиция Музея русского импрессионизма
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Постоянная экспозиция Музея русского импрессионизма
18 / 90 В Музее русского импрессионизма посетителям можно фотографировать картины
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В Музее русского импрессионизма посетителям можно фотографировать картины
12 / 90 В Музее русского импрессионизма
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В Музее русского импрессионизма
21 / 90 В Музее русского импрессионизма
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В Музее русского импрессионизма
3 / 90 Посетительница музея рассматривает картину Петра Кончаловского «Всякие цветы»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Посетительница музея рассматривает картину Петра Кончаловского «Всякие цветы»

Большое внимание музей уделяется возвращению в антологию русской живописи имен, мало известных широкой публике. За это он и заслужил уважение международного музейного сообщества. Основную экспозицию составляют картины из коллекции учредителя музея Бориса Минца: работы выдающихся российских художников Константина Коровина и Валентина Серова, Станислава Жуковского и Игоря Грабаря, Константина Юона и Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского и Александра Герасимова.

23 / 90 Валентин Серов. Окно. 1887 Валентин Серов. Окно. 1887
13 / 90 Александр Первухин. Москва. 1950 —1960-е Александр Первухин. Москва. 1950 —1960-е
16 / 90 Петр Кончаловский. Каток «Динамо». 1948 Петр Кончаловский. Каток «Динамо». 1948
46 / 90 Дмитрий Налбандян. Портрет Димитриуса Лонго. 1959 Дмитрий Налбандян. Портрет Димитриуса Лонго. 1959
42 / 90 В Музее русского импрессионизма информацию о картине можно получить через аудиогид, установив на телефон мобильное приложение музея
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В Музее русского импрессионизма информацию о картине можно получить через аудиогид, установив на телефон мобильное приложение музея

Идея создания музея появилась у коллекционера Бориса Минца в 2012 году. А уже через два года впервые как единое собрание полотна были представлены в аукционном доме MacDougall’s. После официальной презентации в Москве значительная часть будущей постоянной коллекции побывала в Иванове, Венеции и Фрайбурге. А в 2015 году Музей русского импрессионизма вошел в состав ICOM (Международный совет музеев).

64 / 90 Зал постоянной экспозиции Музея русского импрессионизма
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зал постоянной экспозиции Музея русского импрессионизма
27 / 90 В окружении картин Музея русского импрессионизма
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В окружении картин Музея русского импрессионизма
17 / 90 Юрий Пименов. Зимой в Москве. 1950-е Юрий Пименов. Зимой в Москве. 1950-е
15 / 90 Юрий Пименов. Мокрые афиши. 1973 Юрий Пименов. Мокрые афиши. 1973
49 / 90 Посетители музея отдыхают, продолжая просмотр картин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Посетители музея отдыхают, продолжая просмотр картин

«Само понятие «русский импрессионизм» до сих пор вызывает жаркие споры. Импрессионизму в России не повезло. Зародившись в конце XIX столетия и почти приобретя собственное звучание, русский импрессионизм начал активно вытесняться авангардом. А после революции так и вообще оказался «вне системы». Но, несмотря ни на что, многие художники и до, и после политического переворота в стране продолжали творить в импрессионистической стилистике, продолжали экспериментировать на своих полотнах со светом, цветом, стремились передать настроение, эмоцию, уловить тончайшие воздушные вибрации. Импрессионизм вдохновляет художников и сегодня», — отметили в пресс-службе музея.

35 / 90 Тит Дворников. У моря. 1912 Тит Дворников. У моря. 1912
34 / 90 Василий Поленов. Крым. Судак. Бухта и гора Сокол. 1912 Василий Поленов. Крым. Судак. Бухта и гора Сокол. 1912
71 / 90 Константин Горбатов. Рыбацкая деревня на о. Капри Константин Горбатов. Рыбацкая деревня на о. Капри
68 / 90 Борис Кустодиев. Венеция. 1913 Борис Кустодиев. Венеция. 1913
65 / 90 Александр Герасимов. Монмартр ночью. 1934 Александр Герасимов. Монмартр ночью. 1934

Что же касается самого здания, где расположился, музей, то после реставрации комплекс «Большевик» сохранил не только свое «революционное» название, но и исторический облик. Известные лондонские архитекторы решили сохранить цилиндрическую форму хранилища муки, но придать зданию будущего музея вид современного арт-объекта. Проект реставрации возглавил директор бюро John McAslan + Partners архитектор Эйдан Поттер.

89 / 90 Музей русского импрессионизма
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Музей русского импрессионизма
88 / 90 Интерактивная зона Музея русского импрессионизма
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Интерактивная зона Музея русского импрессионизма
86 / 90 Интерактивная зона Музея русского импрессионизма
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Интерактивная зона Музея русского импрессионизма

Сегодня Музей русского импрессионизма является культурным пространством, объединяющим выставочную работу с научной, издательской и просветительской деятельностью. Здесь более чем на тысяче квадратных метров располагаются выставочные площадки, мультимедийный зал, образовательная интерактивная зона, учебная студия, кафе, магазин с книгами и сувенирами.

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