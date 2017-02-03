Возвращение забытых красок. ФОТОРЕПОРТАЖ

Москва, , 10:56 — REGNUM В мае 2016 состоялось открытие Музея русского импрессионизма в историческом комплексе промышленных зданий конца XIX века «Большевик», отреставрированном британским архитектурным бюро John McAslan + Partners. Миссия культурного заведения — популяризация русского искусства в целом и его импрессионистической составляющей в частности как в России, так и за рубежом. С самого первого дня существования Музей русского импрессионизма занимается специальными образовательными и просветительскими программами, рассказали ИА REGNUM в пресс-службе музея.

Большое внимание музей уделяется возвращению в антологию русской живописи имен, мало известных широкой публике. За это он и заслужил уважение международного музейного сообщества. Основную экспозицию составляют картины из коллекции учредителя музея Бориса Минца: работы выдающихся российских художников Константина Коровина и Валентина Серова, Станислава Жуковского и Игоря Грабаря, Константина Юона и Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского и Александра Герасимова.

Идея создания музея появилась у коллекционера Бориса Минца в 2012 году. А уже через два года впервые как единое собрание полотна были представлены в аукционном доме MacDougall’s. После официальной презентации в Москве значительная часть будущей постоянной коллекции побывала в Иванове, Венеции и Фрайбурге. А в 2015 году Музей русского импрессионизма вошел в состав ICOM (Международный совет музеев).

«Само понятие «русский импрессионизм» до сих пор вызывает жаркие споры. Импрессионизму в России не повезло. Зародившись в конце XIX столетия и почти приобретя собственное звучание, русский импрессионизм начал активно вытесняться авангардом. А после революции так и вообще оказался «вне системы». Но, несмотря ни на что, многие художники и до, и после политического переворота в стране продолжали творить в импрессионистической стилистике, продолжали экспериментировать на своих полотнах со светом, цветом, стремились передать настроение, эмоцию, уловить тончайшие воздушные вибрации. Импрессионизм вдохновляет художников и сегодня», — отметили в пресс-службе музея.

Что же касается самого здания, где расположился, музей, то после реставрации комплекс «Большевик» сохранил не только свое «революционное» название, но и исторический облик. Известные лондонские архитекторы решили сохранить цилиндрическую форму хранилища муки, но придать зданию будущего музея вид современного арт-объекта. Проект реставрации возглавил директор бюро John McAslan + Partners архитектор Эйдан Поттер.

Сегодня Музей русского импрессионизма является культурным пространством, объединяющим выставочную работу с научной, издательской и просветительской деятельностью. Здесь более чем на тысяче квадратных метров располагаются выставочные площадки, мультимедийный зал, образовательная интерактивная зона, учебная студия, кафе, магазин с книгами и сувенирами.

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