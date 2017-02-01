Среда, 01 Февраля 2017 года
18:54:30 МСК

Башни нижегородского кремля отреставрируют к 800-летию Нижнего Новгорода

Культура
В четырех кремлевских башнях появятся новые музейные экспозиции
Нижегородский Кремль
Андрей Репин © ИА REGNUM
Нижегородский Кремль

Нижний Новгород, 1 февраля 2017, 16:44 — REGNUM  В Нижнем Новгороде к юбилейному 2021 году, когда будет отмечаться 800-летие города, будут отреставрированы четыре башни нижегородского кремля — Никольская, Ивановская, Пороховая и Дмитриевская.

После реставрации в башнях будут размещены музейные экспозиции. Так, в Пороховой башне разместится центр заслуженного архитектора России, реставратора кремля Святослава Агафонова.

В Дмитриевской башне будет работать историческая выставка и отдел природы региона.

В Никольской башне до 3 ярусов расширится экспозиция, посвященная войнам 20 века.

Выставки Ивановской башни будут посвящены нижегородскому ополчению и личности Кузьмы Минина.

«Мы уже давно занимаемся музеефикацией башен кремля. Раньше для выставок использовалась только Дмитриевская башня, потом уже Ивановская, Никольская, теперь впервые экспозиция появится в Пороховой башне. Так постепенно мы осваиваем их и делаем выставочным пространством, посвященным истории Нижнего Новгорода и истории нашей страны», — заявил глава нижегородского Минкультуры Сергей Горин.

Кроме того, в рамках подготовки к празднику в Нижнем Новгороде планируется отреставрировать Литературный музей, музей-квартиру А.М. Горького, объекты «Щелоковского хутора», НГХМ и «Домик Каширина», а также десятки памятников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба архитектурного наследия
Главное сегодня
NB!
01.02.17
Мадридские фанаты — украинскому футболисту: «Мерзавец, вон отсюда!»
МадридИспания Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 1 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
01.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Баку может перейти к тактике «малых войн»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
01.02.17
Минобороны отказалось от претензий на участок у горы Гасфорта в Севастополе
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Экономика
NB!
01.02.17
В Казахстане резко выросло число экстремистских сайтов на казахском языке
АстанаКазахстан Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними Политика
NB!
01.02.17
Глава МИД Эстонии: Путина можно запугать
ТаллинЭстония Политическая жизнь Эстонии Политика
NB!
01.02.17
Совфед одобрил декриминализацию «шлепков»
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
01.02.17
«Пусть Европа анализирует»: Россия сократит прокачку по Nord Stream и OPAL
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
01.02.17
Новшество ЕГЭ 2017 — сдать госэкзамен смогут родители
МоскваРоссия Единый государственный экзамен Культура
NB!
01.02.17
«Повышение пенсионного возраста надо начинать с женщин»
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
01.02.17
Сводка боев за Донбасс. Донецк и Авдеевку эвакуируют под залпы «Градов»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
ЦБ РФ утвердил дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей
МоскваРоссия Новые денежные знаки Банка РФ Экономика
NB!
01.02.17
«Садитесь! Два!». Запись в школы Екатеринбурга обрушила сайт госуслуг
ЕкатеринбургРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
01.02.17
Станислав СтремидловскийУкраина – Польше: Бандеровцы — наше прошлое, настоящее и будущее
КиевУкраина Украина и Польша Политика
NB!
01.02.17
Топилин о банке для бедных — «тема достаточно правильная»
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
01.02.17
В Петербурге хотят запретить несогласованные «встречи с депутатами»
Санкт-ПетербургРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
01.02.17
Режиссёр фильма об ЛГБТ судила детский конкурс от калининградского Минобра
КалининградРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Культура
NB!
01.02.17
Совет Федерации обратится к Верховной раде с призывом прекратить агрессию
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
01.02.17
Пушков рассказал, зачем Порошенко кровавая игра на Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
«Мир не должен медлить с приказом прекратить огонь по Донбассу»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMПродать Украину или объявить банкротом — вот в чем вопрос: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
01.02.17
«Мужчины рискуют не дожить до пенсии»
ЯкутскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
ещё главное