Скандальной чиновнице Екатеринбурга нашли новое место работы

Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM Новым директором Екатеринбургского театра юного зрителя (ТЮЗ) стала бывшая руководитель городского Управления образования Евгения Умникова. Об этом сообщили в пресс-службе театра корреспонденту ИА REGNUM.

Решение было принято администрацией города, а сама Евгения Умникова была представлена сегодня, 1 февраля, коллективу театра. «Решение, принятое учредителем ТЮЗа, пригласить Евгению Умникову занять пост директора одного из ведущих в своем жанре театров Уральского региона и России, оказалось для большинства крайне неожиданным, но объективно оптимальным для сложившейся ситуации», — говорится в сообщении на официальном сайте театра.

Напомним, что Евгения Умникова возглавляла городское управление образования с 2005 года по 2016 год. До этого она работала простым учителем истории, затем завучем и директором школы, а с апреля 2003 года руководила общеобразовательным комплексом Кировского района. На период её руководства управлением образования приходится несколько скандалов, в частности с закрытием одной из малокомплектных школ и с изменением принципа записи детей в школы, повлекшем ажиотаж со стороны родителей будущих первоклассников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце ноября 2016 года стало известно, что работавшая с 2010 года директором ТЮЗа Светлана Учайкина была назначена главой министерства культуры Свердловской области. Также она была депутатом городской думы Екатеринбурга, от которого отказалась после назначения.

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В результате место директора стало вакантным, а временно исполняющей обязанности руководителя театра была назначена Наталья Аристова. А на освободившееся место в городской думе были назначены довыборы, которые состоятся в марте текущего года.