В Нью-Йорке умер от рака лёгких актёр сериала «Клан Сопрано»

Нью-Йорк, США, , 12:07 — REGNUM Американский актёр Фрэнк Пеллегрино, известный по роли Фрэнка Кубитозо из телесериала «Клан Сопрано», скончался на 73-м году жизни, сообщает US Magazine.

Пеллегрино ушёл из жизни 31 января в Нью-Йорке. Уточняется, что актёр умер от онкологического заболевания.

Актёр снимался преимущественно в детективах. Он известен по таким художественным фильмам как «Славные парни», «Готти», «Загадочное убийство в Манхэттэне», «Счастливый случай».

Поллегрино снялся в ряде сериалов. Помимо «Клана Сопрано», зрители знают его по таким телевизионным фильмам как «Третья смена», «Закон и порядок».

Также американец занимался ресторанным бизнесом и был совладельцем итальянского ресторана Рао в Нью-Йорке. Он написал несколько книг, в том числе и книгу с рецептами, по которым готовили в его ресторане.

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