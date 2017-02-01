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Историческому центру столицы Карачаево-Черкесии нужен капитальный ремонт

Культура
«Фронтовики» инициировали включение центра Черкесска в реестр объектов культурного наследия

Черкесск, 1 февраля 2017, 11:03 — REGNUM  Исторический центр города Черкесска должен быть включен в реестр объектов культурного наследия. В число таких объектов, требующих особого внимания, могут войти дома № 56, 58 и 60 по улице Красноармейской и здания по улице Первомайской, где расположены государственная филармония, картинная галерея, республиканский архив и краеведческий музей.

Вопрос о сохранении исторических зданий, волнующий жителей столицы Карачаево-Черкесии, был поднят на заседании общественности, состоявшемся в региональном отделении Общероссийского народного фронта, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе организации.

Имеющий большую историческую ценность квартал Черкесска построен в начале прошлого века. В помещении государственной филармонии некогда располагался театр, а в прилегающем к нему двухэтажном строении в разные годы размещались банк, дом офицеров, купеческий дом. При этом, вопрос законодательного закрепления культурной ценности зданий никогда не поднимался на официльном уровне.

Все эти помещения должны быть в силу их огромного исторического значения для жителей республики, отреставрированы и капитально отремонтированы, считают «фронтовики».

Как было решено на заседании активистов Общероссийского народного фронта, вопрос об историческом квартале Черкесска будет направлен в правительство республики. В нем будет инициировано проведение историко-культурной экспертизы и подготовки необходимых материалов для включения квартала в реестр объектов культурного наследия.

Черкесск — столица Карачаево-Черкесской Республики основан в 1825 году на месте русского военного укрепления (редута) на Кубанской пограничной линии. Первое название населенного пункта — станица Баталпашинская.

В настоящее время в республике зарегистрировано более 30 объектов культурного наследия. Большинство из них — памятники политическим и военным деятелям советской эпохи, в первую очередь Владимиру Ленину, а также ряд зданий, в том числе дом, с балкона которого была провозглашена советская власть в Карачаево-Черкесии по улице Ленина, 42, и здание, где проходило третье заседание 1-го сьезда Советов баталпашинского отдела.

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Судьба архитектурного наследия
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