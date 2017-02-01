75% жителей России принимают участие в культурной жизни страны: опрос

Москва, , 10:13 — REGNUM Уровень вовлеченности жителей России в культурную жизнь страны высок: 76% граждан принимали участие в культурных событиях и мероприятиях минувшего 2016 года (в 2015 году — 71%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наиболее популярными среди российских граждан культурным мероприятиями остаются поход в кино (45% заявили, что посещали в 2016 году кинотеатры) и участие в местных праздниках (38%).

Также лидерами рейтинга интереса к культурным событиям являются театры и концерты: 41% опрошенных заявил о желании посетить мероприятия данного направления.

Наименьший интерес жители России проявляют интернет-ресурсам, посвященным деятельности культурных учреждений (5%).

52% респондентов охарактеризовали текущую ситуацию в сфере культуры страны как умеренно-положительную. Почти треть (30%) дали положительную оценку. Только 11% высказались в негативном ключе.

При оценке динамики положения дел в сфере культуры более трети респондентов (37%) отметили улучшение, и только 9% заявили об ее ухудшении.

Опрос проведен по инициативе Министерства культуры РФ 15−25 ноября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.