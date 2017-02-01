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Поклонская не исключает провокаций с письмами-угрозами из-за «Матильды»

Культура
Призывы в рассылаемых в кинотеатры письмах недопустимы, считает экс-прокурор
Император Николай II, императрица Мария Федоровна
Цитата из к/ф «Матильда». Реж. Алексей Учитель. 2017. Россия
Император Николай II, императрица Мария Федоровна

Москва, 31 января 2017, 21:55 — REGNUM  Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») не исключает провокации в связи с тем, что организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Ко мне поступает информация, что кинотеатры в разных регионах страны забрасывают письмами экстремистского характера из-за фильма «Матильда». Сложно поверить, что распространять угрозы и вести себя настолько агрессивно могу по-настоящему верующие люди», — написала Поклонская в Facebook.

«Конечно, нельзя исключать и возможность провокаций», — считает парламентарий.

В любом случае, по мнению депутата, «подобные действия и призывы совершенно недопустимы, они являются уголовным преступлением». «Уверена, правоохранительные органы обратят на это внимание. Каждый имеет право на свободное выражение мнений, но делать это можно только в рамках закона», — подчеркнула Поклонская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в фильме «Матильда» Алексея Учителя рассказывается о любви Николая II к балерине Матильде Кшесинской. Режиссер ранее рассказал СМИ, что в фильме соединены исторические факты и вымысел. В рассылаемых письмах сказано: «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будет рассмотрена как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому майдану».

Ранее Поклонская направила запрос в генпрокуратуру. По ее мнению, «в действиях создателей фильма могут усматриваться признаки состава по ряду уголовных преступлений, предусмотренных статьями 128−1, 137, 138, 139 УК РФ». «А именно: клевета, содержащаяся в публично демонстрирующемся произведении; нарушение неприкосновенности частной жизни, в части незаконного собирания и распространения сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, либо распространение этих сведений в публично демонстрирующемся произведении», — перечислила она.

Читайте ранее в этом сюжете: Неприкосновенность: Наталья Поклонская грозит судом авторам «Матильды»

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