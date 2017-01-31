В Испании задержали подозреваемых в краже картин Бэкона на сумму $26 млн

Мадрид, , 18:15 — REGNUM Полиция Испании арестовала трех человек, подозреваемых в причастности к краже пяти картин английского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, сообщает 31 января Reuters.

Полиция провела обыск шести квартир в нескольких районах Мадрида. Сотрудники полиции обнаружили оружие, боеприпасы, инструкции по взлому сейфов, кислородные баллоны, используемые при резке металлов.

Напомним, пять картин Бэкона были украдены в 2015 году, их стоимость оценивается в $26 млн 880 тыс. Полиции Испании не удалось обнаружить картины. Ранее были задержаны еще пять членов банды грабителей, обвиняемых в совершении 15 краж.

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