Режиссер Кэмерон обвинил «Оскар» в предвзятости

Лос-Анджелес, США, , 15:20 — REGNUM Американский режиссер Джеймс Кэмерон обвинил Американскую академию кинематографических искусств и наук в предвзятости при выборе лауреатов премии «Оскар», пишет Collider.

В интервью кинопорталу Кэмерон заявил, что обычная позиция Академии при выборе фильмов на «Оскар» — это «обязанность как аристократов говорить черни, что смотреть». Редко награждаются фильмы, которые действительно нравятся людям.

Говоря о своем фильме «Титаник», получившим 11 «Оскаров» и повторившем рекорд фильма «Бен Гур» 1959 года, Кэмерон отметил, что это можно назвать «редчайшим исключением из правил». Он добавил, что ни в коем случае не считает, что его фильм лучше, чем все, которые были до него.

Кроме того, он обвинил членов Академии в скептическом отношении в картинам со спецэфектами. «Поэтому, когда они видят фильм, в котором много визуальных эффектов, они говорят, ой, это не актерский фильм», — сказал Кэмерон.

Режиссер Джеймс Кэмерон снял такие фильмы как «Терминатор», «Терминатор 2: Судный день», «Титаник» и «Аватар», ставшие культовыми. 26 февраля церемония награждения премией киноакадемии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе.