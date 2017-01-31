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В РФ сельским театрам на развитие выделено 670 млн рублей

Культура
Субсидии распределены между бюджетами 56 субъектов Федерации
Оноре Домье. Мелодрама (фрагмент). 1856—1860 Оноре Домье. Мелодрама (фрагмент). 1856—1860

Москва, 31 января 2017, 14:21 — REGNUM  Распоряжением правительства РФ распределены субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, сообщается на сайте правительства РФ.

В рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013−2020 годы. Субсидии в размере 670 млн рублей распределены между бюджетами 56 субъектов Федерации.

Средства выделены на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013−2020 годы.

Принятое решение создаст дополнительные условия для совершенствования системы оказания государственной поддержки в сфере культуры и искусства и реализации субъектами РФ программ поддержки муниципальных учреждений культуры.

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