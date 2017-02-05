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Гималаи... куда Вы обязательно поедете, если посмотрите ФОТО

Культура
Серия Бадринатх. Гималаи
3 / 19 Начало Ганги. Место слияния двух рек Бхагиратхи и Алакнанды
© Айтен Юран
Начало Ганги. Место слияния двух рек Бхагиратхи и Алакнанды

Бадринатх, Индия, 5 февраля 2017, 08:33 — REGNUM  Бадринатх, одно из четырех главных мест паломничества в Северных Гималаях, расположенное на высоте 3300 метров. Бадринатх доступен с мая по октябрь, в остальное время из-за непроходимости снежных завалов селение закрыто. Из Бадринатха открывается ошеломительый вид на пик горы Нилкантха (6596) и другие шеститысячники Гималаев. В пяти километрах от Бадринатха, почти на границе с Тибетом, находится живописная деревня Мана. От деревни ведет пешая тропа к водопаду Васудхара (высота 145 метров), который представляет собой исток реки Алакнанды, образующей Гангу.

1 / 19 Вершина горы Нилкантха (6596)
© Айтен Юран
Вершина горы Нилкантха (6596)
2 / 19 На пути к Бадринатху
© Айтен Юран
На пути к Бадринатху
3 / 19 Начало Ганги. Место слияния двух рек Бхагиратхи и Алакнанды
© Айтен Юран
Начало Ганги. Место слияния двух рек Бхагиратхи и Алакнанды
4 / 19 Улочка Бадринатха. Ночь.
© Айтен Юран
Улочка Бадринатха. Ночь.
5 / 19 Та же улочка. День.
© Айтен Юран
Та же улочка. День.
6 / 19 Паломники
© Айтен Юран
Паломники
7 / 19 В окрестностях Бадринатха
© Айтен Юран
В окрестностях Бадринатха
8 / 19 Рассвет
© Айтен Юран
Рассвет
9 / 19 Садху
© Айтен Юран
Садху
10 / 19 Граница с Тибетом
© Айтен Юран
Граница с Тибетом
11 / 19 Слои
© Айтен Юран
Слои
12 / 19 Ломаные линии
© Айтен Юран
Ломаные линии
13 / 19 Портрет девочки из деревни Мана
© Айтен Юран
Портрет девочки из деревни Мана
14 / 19 Перевал
© Айтен Юран
Перевал
15 / 19 Житель Бадринатха
© Айтен Юран
Житель Бадринатха
16 / 19 Перекрестье разных высот
© Айтен Юран
Перекрестье разных высот
17 / 19 Садху
© Айтен Юран
Садху
18 / 19 На пути к леднику
© Айтен Юран
На пути к леднику
19 / 19 Водопад Васудхара
© Айтен Юран
Водопад Васудхара

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regnum author Айтен Юран
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