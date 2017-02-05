Гималаи... куда Вы обязательно поедете, если посмотрите ФОТО

Бадринатх, Индия, , 08:33 — REGNUM Бадринатх, одно из четырех главных мест паломничества в Северных Гималаях, расположенное на высоте 3300 метров. Бадринатх доступен с мая по октябрь, в остальное время из-за непроходимости снежных завалов селение закрыто. Из Бадринатха открывается ошеломительый вид на пик горы Нилкантха (6596) и другие шеститысячники Гималаев. В пяти километрах от Бадринатха, почти на границе с Тибетом, находится живописная деревня Мана. От деревни ведет пешая тропа к водопаду Васудхара (высота 145 метров), который представляет собой исток реки Алакнанды, образующей Гангу.

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