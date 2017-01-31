Подозреваемый заявил суду, что «выбросил» картины Пикассо и Модильяни

Следователи и судья не склонны ему верить

Париж, , 06:47 — REGNUM Подозреваемый по делу об ограблении Музея современного искусства в Париже заявил в суде, что «уничтожил и выбросил» пять украденных произведений искусства — картины Пикассо, Брака, Матисса, Леже и Модильяни, передает Associated Press 31 января.

По словам Йонатана Бирна, он «совершил самую худшую ошибку в жизни», уничтожил и выбросил картины «в мусорное ведро».

Сообщается, что следователи и судья не склонны верить Бирну, который «прекрасно знает», что рыночная стоимость украденных картин оценивается в $100 млн.

Так же считает и главный подозреваемый по делу, Вьеран Томич по прозвищу «человек-паук». Профессиональный вор, укравший картины из идеально охраняемого парижского музея в 2010 году, называет картины «своими» и тоже требует от своего подельника признания.