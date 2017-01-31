Спектакли Фестиваля «Золотая Маска» увидят на Ставрополье

Ставрополь, , 00:33 — REGNUM



В Ставропольском крае будут показаны спектакли в рамках XXIII Фестиваля «Золотая Маска». Показы ведущих театров России будут транслироваться в кинотеатрах Ставрополя и Пятигорска.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минкультуры региона, в кинотеатрах столиц края и округа люди смогут увидеть показы балета «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета, спектакля «Жизнь и судьба» Малого драматического театра — Театра Европы; «Гроза» Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова; «Война и мир. Начало Романа» Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

Отметим, что театральный фестиваль «Золотая Маска» проводит программу «Золотая Маска» в кино» с 2015 года. В рамках этого проекта спектакли номинантов и лауреатов Премии транслируются в кинотеатрах более 40 российских городов.

Сама премия в области театрального искусства присуждается уже 23 года. В ближайшие Дни начнутся конкурсные показы спектаклей, а в 19 апреля в Москве будут подведены его итоги.