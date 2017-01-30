В Ялте собираются установить памятник Франклину Делано Рузвельту

В честь его участия в Ялтинской конференции 1945 года

Ялта, Крым, , 18:45 — REGNUM В Ялте (Крым) местные власти намерены установить памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту, который в 1945 году был в Ялте и участвовал в знаменитой Ялтинской конференции, установившей новый миропорядок после Второй мировой войны. Об этом сегодня, 30 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на администрацию города.

Сообщается, что открытие памятника Франклину Рузвельту запланировано на 8 апреля 2017 года. Памятник будет установлен на улице, носящей имя Рузвельта.

Ялтинская администрация объясняет установку памятника тем, что Рузвельт внёс значительный вклад в историческое решение, принятое на конференции.