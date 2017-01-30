Президенту и Сейму Латвии подано письмо в защиту ректора вуза

Рига, , 17:34 — REGNUM Руководитель Ассоциации выпускников Рижской высшей школы экономики (SSE Riga) Марис Симанович от имени организации подал в Министерство образования и науки письмо протеста с требованием отменить положение о знании латышского языка для ректора данного вуза Андерса Палзова, которому пришлось оставить свою должность, сообщает портал Mixnews.lv.

Письмо адресовано президенту Латвии Раймонду Вейонису, премьеру Марису Кучинскису, министру образования Карлису Шадурскису, а также депутатам Сейма. В письме указывается, что образование в Латвии должно быть конкурентоспособным на международном уровне, поэтому необходимо обеспечить условия, при которых в стране могут свободно преподавать международно признанные академики. По мнению Симановича, для ректоров Рижской высшей школы экономики необходимо отменить требование о знании латышского языка:

«Если школа создана на основе международного договора, то для чего нужны эти национальные требования? Конечно, сейчас идет дискуссия о том, нужно ли позволить руководить вузами русскоязычным, однако я считаю, что если и есть какая-либо реформа образования, то нас в ней интересует только один пункт — стабильность, независимость и конкурентоспособность Рижской высшей школы экономики на международном уровне», — заявил Симанович.

Стоит отметить, что письмо протеста также подписали Латвийская торгово-промышленная палата, Латвийская конфедерация работодателей, Латвийская ассоциация электронной и электротехнической промышленности и Латвийская федерация деревообработчиков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство образования и науки Латвии запретило новоизбранному ректору Рижской Юридической школы Мэлу Кенни занимать этот пост. Это связано с тем, что англичанин не знает латышский язык на достаточном уровне. Вместо англичанина Мэла Кенни Кабинет министров планирует утвердить на место ректора местного юриста Яниса Икстенса.

Сразу после этого стало известно, что из-за недостаточного уровня знания латышского языка, ректор Рижской высшей школы экономики «SSE Riga» Андерс Палзов также расстанется с должностью. В результате этого, в социальных сетях развернулась кампания в поддержку ректора Рижской высшей школы экономики (SSE) Андерса Палзова. Коллеги Палзова и другие жители публикуют свои фотографии с заклеенным красной лентой ртом и сопровождают фото комментарием: «Красная лента не подходит никому. Поддержи международный дух в SSE Riga и Андерса Палзова — ректора SSE Riga».

Читайте также: В латвийских вузах продолжается «языковая чистка»

В Латвии иностранцу запретили занимать должность ректора