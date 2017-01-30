Госпитализированный в Британии Антонио Бандерас выписан из клиники

56-летний Бандерас попал в больницу с резкой болью в груди

Лондон, , 11:20 — REGNUM В Великобритании с резкой болью в груди госпитализирован известный голливудский актер Антонио Бандерас, сообщает The Sun.

Актер был госпитализирован в больницу графства Суррей 26 января. Уточняется, что его уже выписали — 56-летний Бандерас прошел обследование.

После госпитализации Бандерас поблагодарил оказавших ему помощь медиков. Сам артист пояснил, что приступ произошел после съемок в фильме «33» о чилийских шахтерах, оказавшихся в ловушке под землей.