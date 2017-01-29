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Скончался клавишник группы Black Sabbath Джефф Николс

Культура
Музыкант умер на 69-м году жизни от рака лёгких
Траурная свеча
Frank Morales R
Траурная свеча

Лондон, 29 января 2017, 01:19 — REGNUM  Клавишник британской рок-группы Black Sabbath Джефф Николс скончался 28 января в возрасте 68 лет. Как сообщил основатель коллектива Томми Айоми сообщил на своей станице в Facebook, причина смерти музыканта стал рак лёгких.

Группа Black Sabbath была основана 1968 году в Бирмингеме. В её первоначальный состав входили Томми Айомми, Оззи Осборн, Гизер Батлер и Билл Уорд. В 1979 году Джефф Николс был приглашён в группу в качестве второго гитариста, но впоследствии остался играть на клавишных.

При участии Джеффа Николса были записаны более десяти альбомов Black Sabbath, среди которых Heaven And Hell, Mob Rules, Seventh Star, The Eternal Idol и другие.

Напомним, в июле 2016 года Black Sabbath дали свой прощальный концерт в России в московском спорткомплексе «Олимпийский».

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