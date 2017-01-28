Александр Гаврилюк, , 17:54 — REGNUM

Крупнейшее по численности государство мира готовится к встрече самого главного праздника в году — Чуньцзе, что в переводе с китайского языка означает «Праздник весны». На Западе данный праздник больше известен под именем Китайский новый год, или Лунный новый год. В 2017 г. огненную обезьяну прошлого года сменяет огненный петух — на смену изменчивости характера и внезапной смене настроения приходят непрекращающаяся жизненная энергия и постоянное стремление к самосовершенствованию — именно с такими чертами сами китайцы олицетворяют животное, которому предстоит стать символом 2017 г.

Свои поздравления в адрес жителей КНР уже направили многие лидеры иностранных государств и международных организаций. Премьер-министр Ирландии Энда Кенни пожелал всем китайцам «здоровья, благополучия и счастья в течение всего года петуха». В своем видеообращении к жителям КНР генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что наступающий год петуха символизирует энергичное начало новых проектов, которые позволят улучшить жизнь всех жителей Земли. В конце своего обращения генеральный секретарь ООН продемонстрировал свое владение китайским языком, сказав: «С Новым годом» и «Спасибо» по-китайски. Британский премьер-министр Тереза Мэй поздравила жителей КНР на китайском языке, отметив наступающий год — Год петуха — должен стать отправной точкой для стремительного развития отношений между Великобританией и КНР.Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на торжественном приеме в пекинском Доме народных собраний, призвал всех жителей страны упорно трудится — петух, помимо прочего, ассоциируется у китайцев со счастливым будущим‑ и не забывать родных и близких. Сотни миллионов китайцев уже покинули свои рабочие места и отправились на самолетах и поездах в свои родные города для празднования Чуньцзе в кругу семьи. «Мировая фабрика» полностью остановила свое производство до 6 февраля.

Миф 1: Красные конверты — хунбао — вручаются только детям.

Красный конверт с четной суммой денег внутри вручается не только детям, но и всем родственникам, а также коллегам и друзьям. Новой тенденцией среди жителей КНР стало отправление «электронных хунбао» с помощью мобильных устройств. Благодаря специальным приложениям для смартфонов китайцы дарят друг другу различные суммы денег, которые можно потратить на покупки в интернете. По данным издания «Чжунго жибао», в 2017 г. «электронные конверты» намерены отправить более 86% владельцев смартфонов.

Миф 2: Китайцы накануне праздника не убираются в своих домах, боясь «смести» удачу

На самом деле в данном вопросе жители КНР поступают также, как и большинство россиян — накануне праздника все жители стараются убраться у себя дома и вынести все лишнее. По мнению китайцев, это с лишним мусором жилище покидают все неурядицы и несчастья, а чистые дома могут «вместить» больше удачи, которой должно хватить на весь год.

Миф 3: Китайцы взрывают хлопушки и петарды просто ради забавы

Накануне наступления Нового года в Китае многие жители городов и деревень выходят на площади и во дворы своих домов, где они зажигают и взрывают десятки разнообразных пиротехнических изделий. Сами китайцы уверены, что вспышки и громкие звуки способны отпугнуть всех злых духов, которые накануне праздника ищут себе новое пристанище.

Миф 4: Китайцы закрывают окна и двери в своих домах, опасаясь злых духов

Данный распространенный миф не имеет ничего общего с реальностью — практически все жители КНР стремятся открыть как можно больше окон для того, чтобы в дом с Новым годом попала удача.

Миф 5: Китайцы избегают больниц в праздничные дни

По расхожему мнению, бытующему среди жителей Европы и Америки, китайцы любым способом стремятся избежать нахождения в больницах в канун Нового года, потому что это может привести к многочисленным болезням в наступающем году. В действительности многие жители Китая не видят в посещении больниц в праздники ничего предосудительного. В дни каникул многие приходят в госпитали и больницы для того, чтобы навестить своих близких и подарить им подарки.

Празднование Чуньцзе в Китае состоит из множества традиций, каждая из которых имеет тысячелетнюю историю. Некоторые из них очень удивляют иностранцев, например, в первые дни после наступления Нового года многие китайцы не моют голову, так как слово «волосы» на китайском языке — «фа» является созвучным и производным от словосочетания «фа цай», что в переводе означает «разбогатеть», соответственно, китаец моя волосы — «смывает» с себя возможность разбогатеть.

Чуньцзе — самый главный праздник в году у каждого пятого жителя Земли. Китайский новый год отмечается не только в КНР, но и в ряде других азиатских государств, а также в странах Европы и Америки, где существуют обширные китайские диаспоры, поэтому сегодня разрывы фейерверков будут слышны от Шанхая до Лондона и от Сан-Франциско до Нью-Йорка.