В Белоруссии скончался известный певец Александр Тиханович

Минск, , 14:29 — REGNUM В Минске (Белоруссия» на 65-м году жизни скончался народный артист Белоруссии, участник вокально-инструментального ансамбля «Верасы» Александр Тиханович. Об этом сегодня, 28 января, сообщила в своем Instagram дочь певца Анастасия.

«Сегодня ночью не стало моего папы… Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень непростой год», — написала Анастасия.

Уточняется, что Александр Тиханович скончался после продолжительной болезни.

Напомним, Тиханович окончил Белорусскую консерваторию по классу трубы. В состав вокально-инструментального ансамбля «Верасы» вошел в 1973 году. Среди известных композиций этого ансамбля: «Малиновки заслышав голосок», «Завируха», «Я у бабушки живу».

Тиханович женился на вокалистке ВИА «Верасы» Ядвиге Поплавской. В 1986 году они создали собственный дуэт «Счастливый случай». В 1988 году Тиханович и Поплавская создали собственный театр песни. Впоследствии он стал продюсерским центром.