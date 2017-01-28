В Великобритании скончался известный актер Джон Херт

Ему было 77 лет

Лондон, , 07:42 — REGNUM Известный британский актер Джон Херт скончался сегодня, 28 января, в возрасте 77 лет. Об этом сообщают британские СМИ.

Сэр Джон Винсент Хёрт — английский актёр, четырёхкратный лауреат премии BAFTA и лауреат премии «Золотой глобус». Снялся во множестве фильмов, где часто играл второстепенные роли эксцентричных персонажей.

Херт наиболее известен по участию в фильмах «Полуночный экспресс», «1984», «Человек-слон», «Чужой», «Контакт», «Хеллбой: Герой из пекла», «Хеллбой 2: Золотая армия», «Ключ от всех дверей», «V — значит вендетта», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» и серии фильмов о Гарри Поттере.

Являлся рыцарем-бакалавром и командором Ордена Британской империи.

Херт начинал свою карьеру в театре. Внимание Голливуда привлёк в 1966 году, сыграв в оскароносной драме «Человек на все времена». Потом долгое время, и с успехом, работал на телевидении.

Дважды номинировался на премию «Оскар», за «Полуночный экспресс» (1978, премии «Золотой глобус» и BAFTA) и за роль Джона Меррика в линчевском «Человеке-слоне» (1980, премия BAFTA).

В 2015 году у Херта диагностировали рак поджелудочной железы. Спустя некоторое время актеру удалось побороть онкологическое заболевание.