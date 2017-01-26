В Латвии началась кампания в поддержку иностранных ректоров

Рига, , 18:12 — REGNUM В социальных сетях развернулась кампания в поддержку ректора Рижской высшей школы экономики (SSE) Андерса Палзова, который решением Министерства образования Латвии был снят с должности из-за недостаточных знаний латышского языка, сообщает газета Nra.lv.

Коллеги Палзова и другие жители публикуют свои фотографии с заклеенным красной лентой ртом и сопровождают фото комментарием: «Красная лента не подходит никому. Поддержи международный дух в SSE Riga и Андерса Палзова — ректора SSE Riga».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство образования и науки Латвии запретило новоизбранному ректору Рижской Юридической школы Мэлу Кенни занимать этот пост. Это связано с тем, что англичанин не знает латышский язык на достаточном уровне. Как стало известно, вместо англичанина Мэла Кенни, Кабинет министров планирует утвердить на место ректора местного юриста Яниса Икстенса. Сразу после этого стало известно, что из-за недостаточного уровня знания латышского языка, ректор Рижской высшей школы экономики «SSE Riga» Андерс Палзов, также расстанется с должностью.

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