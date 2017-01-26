Мороз и пурга не помешали воронежцам отпраздновать день рождения Высоцкого

Воронеж, , 16:09 — REGNUM В Воронеже поклонники Владимира Семёновича Высоцкого в день его рождения, 25 января, собрались у памятника на улице Карла Маркса, чтобы прочесть любимые стихи и спеть под гитару любимые песни в кругу единомышленников. Они собираются регулярно дважды в год — 25 января и 25 июля, в годовщины рождения и смерти поэта, однако в 2017 году встреча стала особенной, передает корреспондент ИА REGNUM.

В день рождения памятник музыканту решили «согреть» — за неделю до мероприятия музыкант Виктор Кайсин предложил воронежцам связать свитер и надеть его на бронзового Высоцкого. За работу взялись участницу кружка вязания при храме Пресвятой Богородицы в Отрадном. В преддверии 25 января рукодельницы даже устроили примерку на памятнике, и 25 января Высоцкого одели в ярко-красный свитер. Сшивать некоторые детали пришлось прямо на памятнике.

Стоит отметить, что 25 января погода не располагала к творческим встречам на улице — к вечеру поднялась настоящая метель, но это не остановило воронежских поклонников Высоцкого. Гитаристы сменяли друг друга, чтобы было время согреть руки, а книги со стихами приходилось держать очень крепко, чтобы ветер не трепал страницы. Впрочем, многим из пришедших книги не понадобились — любимые стихи читали и по памяти. Во время встречи к «наряду» Высоцкого добавили еще и теплый вязаный шарф.

Новость, мгновенно разлетавшаяся по соцсетям, породила немало обсуждений. Инициативу воронежцев одобрило большинство пользователей, отметив, что памятник стал выглядеть еще лучше, но кому-то это показалось кощунством и стремлением к «пиару». Напомним, сама установка памятника в свое время стала предметом споров. Памятник Владимиру Высоцкому в Воронеже установили в 2009 году на месте пришедшей в негодность скульптуры, изображавшей гимнастов. Автором скульптурной композиции выступил Максим Дикунов. Одним из аргументов, которые приводили противники памятника, стал тот факт, что сам Высоцкий никогда не был в Воронеже и даже не упоминал город.

«Утеплить» в этот морозный день воронежцы решили не только памятник, но и вполне реальных людей. Благотворительная организация «Рассвет» организовала на мероприятии сбор теплых вещей для бездомных.

Чтобы сфотографироваться с «нарядным» памятником, прохожие становились в очередь — и не зря. Через несколько часов вязаный свитер с памятника сняли, чтобы передать в московский музей «Дом Высоцкого на Таганке».

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