«Ла-Ла Ленд» повторил рекорд по числу номинаций на «Оскар»

Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Музыкальная картина Дэмиена Шазелла «Ла-Ла Ленд» претендует на премию Американской академии кинематографических искусств и наук в 14 категориях. Претенденты на «Оскар» были объявлены в Лос-Анджелесе, трансляция церемонии велась на официальном сайте кинопремии.История любви начинающей актрисы и джазового музыканта, которых сыграли Эмма Стоун и Райан Гослинг, претендует на золотую статуэтку в таких номинациях, как «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучший костюм». Музыка и песня к фильму также выдвинуты на соискание премии.Ранее в таком же числе номинаций на «Оскар» претендовали только две картины: драма режиссера Джозефа Лео Манкевича «Все о Еве», вышедшая в 1950 году, и знаменитый «Титаник» Джеймса Кэмерона (1997). 89-я церемония вручения кинопремии «Оскар» состиоится 26 февраля в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

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