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В Калуге открылась выставка пейзажной живописи «Краски любви»

Культура
Экспозиция посвящена проведению в 2017 Года экологии в России
На выставке «Краски любви»
Иллюстрация: Фото пресс-службы правительства Калужской области
На выставке «Краски любви»

Калуга, 21 Января 2017, 12:56 — REGNUM  В преддверии XII Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» в Калуге открылась выставка пейзажной живописи «Краски любви» (репродукции).

Как сообщает 21 января корреспондент ИА REGNUM, экспозиция разместилась в фойе концертного зала Калужского областного музыкального колледжа им. С.И. Танеева. По замыслу организаторов, тематика экспозиции, как и тематика самого кинофестиваля «Встреча» связаны с проведением в 2017 году в России Года экологии.

На выставке представлены 24 репродукции работ художников различных эпох и направлений. Наряду с произведениями-шедеврами Исаака Левитана, Архипа Куинджи, Василия Поленова, Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Арсения Мещерского и других на выставке в Калуге присутствуют и малоизвестные картины.

Особенностью выставки является разделение ее на три новеллы. Первая — «День России», отражающая времена суток от раннего утра, до темной ночи. Вторая — «Времена года в России», рассказывающая о том, как красива наша земля в каждом из климатических сезонов. Третью — «Просторы России» — составляют пейзажи, отображающие природу от Крыма до Чукотки.

Говоря об уникальности экспозиции, президент кинофестиваля «Встреча» монахиня София (Ищенко) отметила: «На нашей выставке представлены репродукции картин. Подлинники находятся в музеях, картинных галереях и частных коллекциях. Это значит, что только здесь, благодаря новым технологиям, вы сможете увидеть все эти работы в таком составе». По ее словам, выставка во многом адресована молодому поколению — «нравственное воспитание невозможно без приобщения к искусству».

Выставка в Калуге открыта до 3 февраля, после чего будет перевезена в Обнинск.

Как сообщало ИА REGNUM, XII Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча» пройдет на калужской земле с 16 по 20 февраля 2017 года. Торжественная церемония открытия международного кинофестиваля «Встреча» состоится 16 февраля в Доме ученых Обнинска.

Основной темой кинофестиваля стала «Красота сотворенного Богом мира средствами киноискусства». В рамках кинопраздника запланированы круглые столы, конференции и встречи со зрителями, которые будут иметь направленность «кино и экология».

Фильмы «Встречи» этого года увидят сотни взрослых и юных зрителей калужского региона: в школах, вузах, сельских и городских Домах культуры и в кинотеатрах. Гостями фестиваля станут любимые зрителями режиссер Николай Досталь, актеры Елена Цыплакова, Анастасия Мельникова, Андрей Мерзликин и Алексей Гуськов, представили творческой молодежи — авторы фильмов короткого метра и анимации, известные продюсеры и операторы.

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