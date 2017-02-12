Елена Ковачич, , 00:48 — REGNUM

Ее Анюту установили на одном из самых высоких сооружений в то время — колокольне Страстного монастыря, на месте которого стоит теперь кинотеатр «Пушкинский». Несколько дней она царила над Москвой, а лидерство ее в кино длилось не одно десятилетие.

Родственница Льва Толстого, из дворянского рода Сухотиных. Славу великой актрисы ей напророчил сам Шаляпин. А вот родители думали иначе: Люба появилась на свет 11 февраля 1902 года и с редким заболеванием — болезнью Меньера, что не давало шансов на артистическую карьеру. Дочь они прочили в пианистки и отдали в музыкальную школу. Но на сцене ей играть не пришлось: окончить Московскую консерваторию Орлова не смогла из-за своей болезни. На жизнь зарабатывала тапером в кинотеатре. А в 1926 году после окончания Московского театрального техникума стала хористкой в Музыкальной студии при МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко.

Ее звезда взошла благодаря судьбоносной встрече с режиссером Григорием Александровым в 1933 году. Он искал актрису на роль Анюты в «Веселых ребятах». И нашел, очарованный игрой 31-летней Орловой в спектакле «Перикола». Вскоре они поженились. И до конца жизни она оставалась его музой, играя все главные роли в фильмах мэтра советского кино.

Александрову Орлова напоминала Марлен Дитрих. Чтобы усилить сходство, он уговорил актрису сделать пластическую операцию. Их за свою жизнь она потом сделала немало. Правда, уже в борьбе за вечную молодость. В последнем фильме мужа «Скворец и Лира» (1974 г.) Орлова проживала жизнь своей героини с 25 лет. Ей пришлось играть молодую девушку, хотя самой было уже за 70. Впрочем, фильм так и не вышел на экран: по одной из версий, Орловой не понравилось, как она выглядит.

Внешность — хлеб киноактрисы. Кремам, косметике и другим ухищрениям, кроме хирургии главная актриса СССР уделяла немало времени. По словам владельца архива Орловой адвоката Александра Добровинского, утром выпивала рюмку коньяку, так как считала, что это разглаживает морщины.

И все-таки секрет ее популярности не в этом, а в необычайной разносторонности. У нее был прекрасный голос, в фильмах она пела сама. Играла на фортепьяно, танцевала, исполняла акробатические трюки. Не только в то время, но и сейчас роли Орловой в картинах «Веселые ребята», «Цирк», «Волга, Волга», «Весна» нравятся зрителям, поражают мастерством и блеском. А в 30−40-е Орлова была царицей кино. Причем, не только советского. Через год после выхода «Веселых ребят» на Международном фестивале в Венеции она разделила со шведкой Ингрид Бергман звание «Лучшая актриса года».

Ее экранные образы веселых, энергичных и подчас простоватых героинь совсем не походили на саму актрису. В жизни она казалась холодноватой, замкнутой, не любила гостей, детей, от которых отказалась сознательно. С Александровым они обращались друг к другу на вы, сохраняя чопорность в отношениях. Хотя, конечно, были единомышленниками и очень близкими людьми. А мнение посторонних ее, похоже, не интересовало. Вот, что вспоминал о жене деда внук Александрова: «Орлова не любила людей, гостей и друзей. Она никого не любила. И хотя в доме хватало места, переночевать гостям было негде. Иногда доходило до маразма. Приезжали люди по делам — сценарий обсудить, музыку к кинофильму, сидели, разговаривали. Вдруг через час Орлова, посмотрев на часы, говорила: «Через пять минут Григорию Васильевичу пора обедать». Все вставали и молча уходили. Она им даже чаю никогда не предлагала. Ее боялись все».

Любовь Петровна Орлова скончалась 26 января 1975 года от онкологического заболевания. И в день рождения — 29 января — ее похоронили на Новодевичьем кладбище. Тысячи москвичей пришли проститься с великой Орловой, со звездой первой величины советского кино.

С актрисой, которая когда-то сказала:

«Мое творчество известно всем, моя жизнь не касается никого».

И еще:

«Я мечтала найти форму исполнения, при которой зритель видел бы не стоящего на эстраде певца, а поющего и действующего в образе актера».