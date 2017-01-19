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Ставрополье просит помощи в создании Северо-Кавказского казачьего корпуса

Культура
Ставрополье просит Совет Федерации РФ узаконить казачьи кадетские классы и помочь в решении вопроса строительства Северо-Кавказского казачьего кадетского корпуса
Казаки на Параде Победы в 1945 году Казаки на Параде Победы в 1945 году

Ставрополь, 18 Января 2017, 22:57 — REGNUM  

Развитие казачьего кадетского образования на уровнях муниципалитетов требует правового регулирования. Дума Ставропольского края вновь инициирует внесение соответствующих изменений в федеральный закон «Об образовании РФ».

С таким предложением выступил 18 января на заседании Совета Федерации РФ спикер регионального парламента Геннадий Ягубов.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, Ягубов рассказал сенаторам о том, что в Ставропольском крае организованы более 300 кадетских классов, из ни 257 — казачьих, численностью более 7 тыс. учащихся.

«В отличие от сверстников из обычных школ, кадеты демонстрируют лучшую успеваемость, дисциплину, физическую подготовку и более готовы к дальнейшему прохождению гражданской службы», — рассказал Ягубов.

«Однако закон «Об образовании РФ» не предусматривает создания кадетских классов. Дума края вносила на рассмотрение в Госдуму РФ проект закона о внесении изменений в статью 86 ФЗ «Об образовании» по созданию правовой базы для развития казачьего кадетского образования на уровнях муниципалитетов. Эта инициатива поддержана не была, но, учитывая актуальность данного вопроса, предлагаем продолжить работу в этом направлении», — предложил спикер регионального парламента.

Он также напомнил, что утвержденная в 2012 году госпрограмма развития округа предусматривала строительство в Кисловодске в 2016—2018 годах Северо-Кавказского казачьего кадетского корпуса на 420 учащихся на условиях софинансирования.

«Выполнив свои обязательства, Ставропольский край вложил 97 млн рублей, выделил земельный участок, но при корректировке новой программы развития округа объект не был предусмотрен.

Эта тема поднималась нами. Хотим, чтобы эта проблема дальше рассматривалась, и вопрос все-таки был решен», — добавил Ягубов.

Ягубов подчеркнул, что дума Ставрополья уделяет вопросам возрождения казачества большое значение. Сегодня оно играет значимую роль в жизни края. Важным подспорьем в пресечении правонарушений в общественных местах, стабилизации межнациональных отношений стали казачьи дружины, создаваемые в городах и районах края.

Ягубов напомнил, что депутаты думы выступили инициаторами создания мемориального комплекса, посвященного битве казачьих полков под руководством атамана Матвея Платова возле реки Калалы на завершающем этапе Русско-турецкой войны.

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«Располагаясь на границе Ставрополя, Дона и Кубани, трех казачьих обществ — Терского, Донского и Кубанского, — мемориал станет знаковым историко-культурным объектом. В этом году мы планируем его открытие», — добавил Ягубов.

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