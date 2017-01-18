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Иркутская область рассчитывают на «культурную» субсидию

Культура
Власти планируют поддержать 47 домов культуры

Иркутск, 18 Января 2017, 18:09 — REGNUM  Министерство культуры и архивов Иркутской области подготовило и направило в Министерство культуры РФ заявки на получение в 2017 году субсидий из федерального бюджета на поддержку культуры в муниципальных образованиях в размере 40 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее региональное Министерство культуры провело конкурсный отбор на распределение субсидий, из которых 23,2 млн рублей планируют направить на обеспечение развития укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, 16,7 млн рублей — на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.

На конкурс поступило 62 заявки, 15 из них были отклонены в связи с несоответствием критериям отбора или неполным представлением документов. По итогам конкурсного отбора 47 домов культуры вошли в перечень муниципальных учреждений на получение федеральной субсидии.

Претендовать на получение федеральной субсидии будут и профессиональные репертуарные театры малых городов. Это государственный областной Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина, а также три муниципальных театра Иркутской области — Братский театр кукол «Тирлямы», Драматический театр Братска и Усть-Илимский театр драмы и комедии.

«На сегодняшний момент вносятся необходимые изменения в законодательство России и государственную программу РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013−2020 годы, после чего предусмотрена процедура заключения соглашения о предоставлении федеральной субсидии», — пояснила министр культуры Ольга Стасюлевич.

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Развитие инфраструктуры учреждений культуры
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