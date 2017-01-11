В российских школах планируется создать 6,5 млн новых мест — Голодец

Москва, , 15:15 — REGNUM В России в ходе реализации программы по создании. в регионах дополнительных мест в общеобразовательных организациях всего за 10 лет планируется создать 6,5 млн новых мест. Об этом сегодня, 11 января, заявила вице-премьер Ольга Голодец на селекторном совещании с руководителей органов власти регионов, сообщается на сайте правительства РФ.

По данным Министерства образования и науки России, в 2016 году в 47 субъектах РФ введено в строй 60 школьных объектов на 152 тыс. 269 учебных мест. По словам Голодец, таким образом в школах создаётся современное образовательное пространство, позволяющее более качественно вести учебный процесс.

На участие в этой программе в 2017 году предварительные заявки подали 76 регионов. Как и в 2016 году, на реализацию программы заложено 25 млрд рублей.