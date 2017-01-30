Дмитрий Тёткин, , 13:06 — REGNUM

Не только лауреат Нобелевской премии (формулировкой: «За высокий идеализм литературных произведений, за сочувствие и любовь к истине»), но и в полной мере французский писатель, который до какой-то степени выражает и всю французскую литературу. Отголоски галльской риторики и изящной словесности здесь можно найти на каждой странице. В России автор хорошо издан и переведён, более того, он состоял в переписке с Толстым (и даже написал его беллетризованную биографию). Лично общался со Сталиным, Горьким. Был в переписке и со многими европейскими деятелями науки и искусства, которые определяли ХХ век: от Фрейда до Эйнштейна… Интерес к крупной личности «творца» один из центральных в творчестве.

В этом смысле вообще перед нами блистательный беллетрист, который находится на границе с литературой. Его наследие обширно: многотомные романы, пьесы, статьи. Начинал же он как музыкант и историк музыки. Одной из главных тем является исследование личностей и судьбы крупных художников. («Жизнь Бетховена» (1903), «Жизнь Микеланджело» (1907), «Жизнь Толстого» (1911).) 10-томный роман «Жан-Кристоф», который рассказывает о жизни романтического музыкального гения. Исследователи считают, что автор писал героя с себя и Бетховена. Высокие идеалы включают в себя обязательный пацифизм. Причём во многом его пацифистские настроения после первой мировой войны приводят его к идеям ненасилия и исследованию индийской тематики с её принципом «ахимса» («Махатма Ганди» (1923), «Жизнь Рамакришны» (1929), «Жизнь Вивекананды» (1930)). Выходят антивоенные статьи и отдельными сборниками. В этом смысле перед нами ещё и общественный деятель. Конечно, каждый решает где здесь грани «лицемерия». А учитывая, что художественный мир писателя пересекается и с отечественной историей литературы, то для вдумчивого читателя это может стать прекрасным поводом в очередной раз задуматься о парадоксах не только французской, но и собственной нашей истории и культуры. В конце концов, не случайно Ромен Роллан был выбран почётным членом академии наук СССР когда-то. Когда будущее ещё было светлым и все шли верной дорогой.

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