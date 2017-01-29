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Джексон Поллок

Культура
28 января 1912 — родился Джексон Поллок, американский художник-абстракционист (ум. 1956). 29 января
7 / 116 Картина Джексона Поллока
Иллюстрация: Trendymen.ru
Картина Джексона Поллока

Дмитрий Тёткин, 29 января 2017, 10:54 — REGNUM  

Можно вспомнить, что для многих современное искусство вовсе таковым и не является. Либо он вообще не существует, либо кажется чем-то лишним. Никакой «душевности» и «человечности». По крайней мере в традиционном смысле оно не предлагает. Но с другой стороны: арт-рынок (где Поллок один из самых дорогих художников), «модная критика», разного рода рефлексия в университетах и кафе. Всё это стало неизбежным спутником разговора о культуре.

40 / 116 Джексон Поллок. Ключ. 1946 Джексон Поллок. Ключ. 1946

Джексон Поллок стал одним из первых американских авангардистов, который сравнялся в славе и влиянии с европейскими. В отличие от многих других авангардистов и сюрреалистов от него не осталось никаких известных работ «классической школы». Большая часть его наследия это определенным образом разбрызганная краска на холсте. Искусствоведы спорят о том насколько это уникально и неповторимо. Вообще 20 век знал множество радикальных попыток «рисовать» разными частями тела. Для Поллока орудием оставались всё-таки кисти, иногда палочки, краска с особой вязкостью. Придуманная технология рисования. Идея подобной живописи связана с освобождением от мира вещей. Иногда про живопись Поллока говорят, что это фиксация события, процесса…

4 / 116 Джексон Поллок в мастерской
©Ханс Намют
Джексон Поллок в мастерской

Как и в супрематизме или аналитической живописи (которые известны в русском авангарде) здесь, пусть иначе, но ищется идеальное (в понимании художника) совершенство. Одним из влияний сам художник называл Кандинского. В этом смысле набрызгивание и расплёскивание краски оказывается способом выплеснуть подсознание художника на холст. Сам художник поясняет: «Когда я внутри живописи, я не осознаю, что я делаю. Понимание приходит позже. У меня нет страха перед изменениями или разрушением образа, поскольку картина живёт своей собственной жизнью. Я просто помогаю ей выйти наружу. Но если я теряю контакт с картиной, получается грязь и беспорядок. Если же нет, то это чистая гармония, легкость того, как ты берешь и отдаешь.»

84 / 116 Джексон Поллок. Номер 29. 1950 Джексон Поллок. Номер 29. 1950

Поллок предпочитает работать расстелив холст на полу, чтобы обходить его с разных сторон. Не смотря на кажущуюся легкость подделки, зачастую передать нюансы индивидуального стиля эпигонам оказывается не так просто. Хотя было несколько скандальных историй с подделками, которые до конца не понятно чьему авторству принадлежат. Для интересующихся художником (и его внутренним миром, с конфликтами, алкоголизмом, философией) не так давно был снят одноимённый фильм «Поллок» (2000 года), который даёт, пусть несколько мифологизорованное, но представление о художнике и его трагической судьбе. Станет ли для вас фильм о художнике интересней и талантливей его картин? Или напротив, первым шагом к погружению в мир творца?

14 / 116 Выставка
Иллюстрация: Цитата кф Поллок. реж. Эд Харрис. 2000. США
Выставка
regnum author Дмитрий Тёткин
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