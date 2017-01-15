Айтен Юран, , 09:18 — REGNUM

Ниже путевые заметки о Котитиртхе, случайно обнаруженные на обрывках блокнотного листа в чемодане:

Котитиртха — священное озеро, в переводе с санскрита — «водоем тысячи святых источников», омовение в котором приравнивается омовению в Ганге.

Поверхность озера подобна палимпсесту, находящемуся в вечном состоянии перезаписи. Малейшие всколыхания, нюансы — будь то дуновения ветра, легкая вуаль облака, бегущего по небу, взмах крыльев птиц над поверхностью, дыхание полуденного зноя, круги по воде, которые оставляют при погружении паломники — все запечатлевается на ней, оставляет свои следы, радикальным образом трансформируя видимое.

Видимое здесь — это не плоскость, не простое зеркало, и не простой холст живописной поверхности, вообщем-то, это и не поверхность, скрывающая глубину. В видимом — нет ни поверхности, ни глубины — все явлено в каждый миг, все вывернуто на поверхность в очень сложном пространстве сосуществования внутреннего и внешнего, в бесконечной и ежесекундной трансформации и в переходе от одного проблеска в другой.

За многие часы и дни пребывания у этой сложной поверхности мне не довелось увидеть похожих картин. Котитиртха мне напоминает Океан Соляриса Лема-Тарковского — своего рода сгусток всеобъемлющей плотной памяти всего человечества.

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