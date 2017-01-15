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Священные отражения и выявления святости — ФОТО

Культура
ИА REGNUM публикует выставку фоторабот Айтен Юран, сделанных на священном озере Котитиртха или озере «тысячи святых источников» в Индии
9 / 22 Мимикрия
© Айтен Юран
Мимикрия

Айтен Юран, 15 Января 2017, 09:18 — REGNUM  

Ниже путевые заметки о Котитиртхе, случайно обнаруженные на обрывках блокнотного листа в чемодане:

Котитиртха — священное озеро, в переводе с санскрита — «водоем тысячи святых источников», омовение в котором приравнивается омовению в Ганге.

2 / 22 Ветер
© Айтен Юран
Ветер

Поверхность озера подобна палимпсесту, находящемуся в вечном состоянии перезаписи. Малейшие всколыхания, нюансы — будь то дуновения ветра, легкая вуаль облака, бегущего по небу, взмах крыльев птиц над поверхностью, дыхание полуденного зноя, круги по воде, которые оставляют при погружении паломники — все запечатлевается на ней, оставляет свои следы, радикальным образом трансформируя видимое.

3 / 22 Отражение
© Айтен Юран
Отражение

Видимое здесь — это не плоскость, не простое зеркало, и не простой холст живописной поверхности, вообщем-то, это и не поверхность, скрывающая глубину. В видимом — нет ни поверхности, ни глубины — все явлено в каждый миг, все вывернуто на поверхность в очень сложном пространстве сосуществования внутреннего и внешнего, в бесконечной и ежесекундной трансформации и в переходе от одного проблеска в другой.

4 / 22 Место для пудж
© Айтен Юран
Место для пудж

За многие часы и дни пребывания у этой сложной поверхности мне не довелось увидеть похожих картин. Котитиртха мне напоминает Океан Соляриса Лема-Тарковского — своего рода сгусток всеобъемлющей плотной памяти всего человечества.

5 / 22 Чистильщики озера
© Айтен Юран
Чистильщики озера
6 / 22 Гобелен
© Айтен Юран
Гобелен
7 / 22 Рябь
© Айтен Юран
Рябь
8 / 22 Синий кувшин
© Айтен Юран
Синий кувшин
9 / 22 Мимикрия
© Айтен Юран
Мимикрия
10 / 22 Циферблат
© Айтен Юран
Циферблат
11 / 22 Удвоение
© Айтен Юран
Удвоение
12 / 22 Живописная вода
© Айтен Юран
Живописная вода
13 / 22 Статика
© Айтен Юран
Статика
14 / 22 Движение
© Айтен Юран
Движение
15 / 22 Поверхность
© Айтен Юран
Поверхность
16 / 22 Над Котитиртхой облака
© Айтен Юран
Над Котитиртхой облака
17 / 22 Посвящение
© Айтен Юран
Посвящение
18 / 22 Синь
© Айтен Юран
Синь
19 / 22 Призраки
© Айтен Юран
Призраки
20 / 22 Омовения
© Айтен Юран
Омовения
21 / 22 Паломница
© Айтен Юран
Паломница
22 / 22 Брызги
© Айтен Юран
Брызги

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Читайте ранее в этом сюжете: Рождение бога. ФОТО

regnum author Айтен Юран
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