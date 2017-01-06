Гендиректором Общественного ТВ Грузии стал Васил Маглаперидзе

Тбилиси, , 13:50 — REGNUM Генеральным директором Общественного телевидения Грузии стал филолог и журналист Васил (Василий) Маглаперидзе. По информации Общественного ТВ, он одержал победу во втором туре выборов, набрав шесть из восьми голосов членов попечительского совета телевидения.

Первоначально на должность гендиректора Общественного ТВ претендовали 15 кандидатов, один из которых после изучения представленной документации не был переведен на следующий этап, а из оставшихся 14 претендентов попечительский совет отобрал для второго тура пять кандидатов. Кроме Маглаперидзе, который в первом туре получил четыре голоса членов попечительского совета, на этот пост претендовали Тинатин Бердзенишвили — два голоса, Нино Зауташвили и Натия Купрашвили, набравшие по одному голосу, и Заал Анджапаридзе, не получивший поддержки ни от кого из членов совета. В итоге, во второй тур прошли Маглаперидзе и Бердзенишвили, после чего большинством голосов генеральным директором был избран Васил Маглаперидзе.

Пост гендиректора Общественного ТВ Грузии стал вакантным после того, как бывший гендиректор телевидения Георгий Бараташвили досрочно ушел в отставку. 28 ноября попечительский совет телевидения объявил открытый конкурс на вакантную должность, а прием заявок от желающих принять участие в конкурсе завершился 28 декабря.

До начала политической деятельности Василий Маглаперидзе занимался педагогической и научной работой. В 1999 году стал депутатом парламента Грузии пятого созыва, затем был избран и в парламент шестого созыва, где некоторое время занимал должность председателя временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности страны. В 2005—2008 годах был губернатором региона Мцхета-Мтианети. До конца ноября 2012 года занимал должность заместителя генерального директора «9 канала», а с 2015 года работал главным продюсером передачи «20/30» на телеканале GDS.