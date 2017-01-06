Впервые за последние годы Грузию посетили более 1 млн граждан России

Тбилиси, , 13:45 — REGNUM Впервые за последние годы в Грузии зафиксировано рекордное число туристов из России — более 1 миллиона человек. Об этом сообщает Национальная администрация по туризму Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

По информации администрации, всего в течение прошлого года Грузию посетили 6 350 825 международных путешественников, в том числе более 1,5 млн человек — из Азербайджана, до 1,5 млн — из Армении, более 1,2 млн — из Турции и более 1 млн — из России.

Существенно выросли и доходы от международного туризма, которые, по данным за первые три квартала прошлого года, составили $1,7 млрд, превысив показатель аналогичного периода 2015 года на 11,7%. Доля этих доходов в показателе ВВП достигла 7,3%. По предварительным прогнозам, общие доходы от сферы туризма в 2016 году превысят $2 млрд.