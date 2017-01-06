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ЦБ пополнился сребрениками

Культура
Монеты отчеканены в начале XI века во времена правления князя Владимира Святославича, они сходны с сребрениками, найденными в Нежинском и Киевском кладах в 1852 и 1876 гг
Центральный банк России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк России

Москва, 6 Января 2017, 11:31 — REGNUM  В Музейно-экспозиционном фонде Банка России появились редкие древнерусские монеты — сребреники, сообщается на официальном сайте ЦБ. Монеты отчеканены в начале XI века во времена правления князя Владимира Святославича.

Именно в период принятия христианства на Руси началась чеканка первых древнерусских денежных знаков, прототипом которых служили византийские монеты.

На аверсе сребреников изображен князь в короне, а также атрибут княжеской власти — трезубец. Кроме того, на экспонатах отчеканены религиозные символы: крест, лик Иисуса Христа с нимбом и его монограмма «ИС ХС».

В ходе экспертизы было выявлено их сходство с сребрениками, найденными в Нежинском и Киевском кладах в 1852 и 1876 гг.

Отметим, что на сегодняшний день найдено порядка 800 подобных экземпляров.

В русском переводе Евангелий тридцать монет, за которые Иуда Искариот предал Христа, называются сребрениками, хотя, указывают специалисты, это должны были быть серебряные шекели либо тетрадрахмы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Банк России является членом Международного совета музеев и Европейской ассоциации банковской и финансовой истории. Посещение музея доступно по предварительной записи для организаций и учебных учреждений. Кроме того, на сайте открыт виртуальный музей с экспозицией «Русский рубль: вехи истории».

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