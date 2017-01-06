Дмитрий Медведев поздравил Андриса Лиепу с юбилеем

Москва, , 10:58 — REGNUM Глава правительства России Дмитрий Медведев поздравил артиста балета Андриса Лиепу с 55-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.

Медведев отметил, что жизненный путь артиста и режиссера многие годы был неразрывно связан с легендарным Большим театром. «Уникальный талант, артистизм и невероятная работоспособность позволили Вам блистательно исполнить на его сцене ведущие партии классического репертуара, покорить сердца зрителей темпераментом и эмоциональностью», — говорится в телеграмме.

Глава правительства отметил работу Лиепы по возрождению знаменитых дягилевских «Русских сезонов», благодаря ему были восстановлены легендарные балеты Михаила Фокина, которые пользуются большим успехом у публики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Андрис Лиепа исполнял ведущие партии в основном репертуаре Большого театра, с 1988 года начал выступать в качестве приглашенного солиста в иностранных балетных труппах — «Нью-Йорк сити балле» (NYCB), «Американском театре балета» (ABT), а также в Римской и Шведской операх, в театре «Ла Скала».

В 1996 году организовал Благотворительный фонд имени Мариса Лиепы. С 2005 года совместно с Театром «Кремлевский балет» фондом организован совместный международный проект «Русские сезоны XXI века».

В мае 2014 года Лиепа назначен художественным руководителем и главным балетмейстером Театра «Кремлевский балет».