Четверг, 05 Января 2017 года
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Эстонский подполковник запаса написал два романа о войне с Россией

Культура
В одном из них Эстония превращается в Великое Княжество Эстонское, которым владеет царь Путин
Караваджо. Давид и Голиаф. 1599 Караваджо. Давид и Голиаф. 1599

Таллин, 5 Января 2017, 12:27 — REGNUM  Сразу два художественных романа под одной обложкой «Давид» и «Голиаф» опубликовал в конце декабря 2016 года подполковник запаса Сил обороны Эстонии и писатель-фантаст Лео Куннас. Об этом сегодня, 5 января, сообщает эстонское издание Postimees, отмечая, что оба романа посвящены одному — «предстоящей» в 2023 году войне с Россией, но предлагают разные варианты развития событий.

В рецензии на книгу сообщается, что в обоих вариантах война начинается в 8:51 утра 26 сентября 2023 года в ходе российских военных учений «Запад», которые, на самом деле, — подготовка к бою с этим самым Западом, бою, который Россия «усердно и последовательно» подготавливала полтора десятка лет. В обоих случаях война — это «единственный шанс старика Путина» остаться у власти и укрепить Россию новыми территориями. В обоих случаях начинается она с момента, когда российские ракеты поражают цели в Северной Норвегии, Балтийском море, странах Прибалтики, на Украине, в Польше, Молдавии и Румынии. Дальше начинаются отличия.

В сценарии романа «Давид» Россия начинает войну, потому что она слаба, а Запад силен, Путину же страсть как хочется восстановить СССР. К РФ присоединяются Белоруссия и Армения, против выступают блок НАТО во главе с США; Северная Корея объявляет себя союзником России, с ней вступает в боевые действия Корея Южная, мобилизуются Япония и Китай. В результате война «заканчивается так же внезапно, как началась» розыгрышем ядерной карты. В Эстонии российские войска останавливают на линии Нарва-Эмайыги-Вяйке-Эмайыги.

В сценарии романа «Голиаф» Россия начинает войну, потому что она сильна, а Запад слаб, Путину же хочется восстановить Российскую Империю. К РФ присоединяются Белоруссия и Армения, блок НАТО против как бы и не выступает (Швеция и Финляндия отказываются предоставить его военным самолетам аэродромы): «В Европе новости о войне по ТВ передавались, но уступали по значимости новостям о терактах и наступлении Исламского Халифата». Северная Корея объявляет себя союзником России, Южная на это не реагирует; Япония и Китай не мобилизуются. В итоге война для России становится победной, и Эстония оперативно, уже через неделю превращается в Великое Княжество Эстонское, которым владеет сам царь, то есть Путин.

Есть, отмечает автор романа, и ложка меда в этой бочке дегтя: «Все прежние государственные символы и статус эстонского языка в качестве официального языка вроде бы будут сохранены», да еще и евро в Княжестве имеет хождение наряду с рублем. В ЕС наступает гуманитарная катастрофа. США разыгрывают ядерную карту, война останавливается перед тем, как российские войска входят в Варшаву. РФ сохраняет все завоеванные территории.

Отмечается, что книга Куннаса включает как дневник главного героя, полковника запаса Пеэтера Тергенса (альтер эго автора), так и аналитику, вплоть до подробных карт, и подробные авторские эссе о причинах той или иной войны. Кроме того, бывший эстонский военный Лео Куннас уверен в том, что если к столетию Эстонской Республики власти страны дадут гражданство в упрощенном порядке всем, кто жил тут с 1991 года (в Эстонии порядка ста тысяч так называемых «неграждан» — прим. ИА REGNUM ), и отменит 60-процентное обучение предметов в русских гимназиях на эстонском языке, то есть сохранит русскоязычное школьное образование (с углубленным изучением эстонского), а также даст и местным русским и другим нацменьшинствам культурную автономию, Россия Эстонию так просто не завоюет.

По мнению автора двух вариантов «войны с Россией», сценарий «Давида» — более фантастический, а «Голиафа» — с превращением Эстонии в Великое Княжество — наоборот.

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