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За три дня уличные представления в Чебоксарах посетили 12 тыс. горожан

Культура
Новогодние площадки будут работать для детей и родителей до 9 января
Новый год в Чебоксарах
Иллюстрация: Cap.ru, мэрия Чебоксар
Новый год в Чебоксарах

Чебоксары, 4 Января 2017, 12:25 — REGNUM  В первые дни январских каникул новогодние площадки в Чебоксарах посетили около 12 тыс. жителей и гостей столицы Чувашии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. Площадки будут работать до 9 января.

Одним из местом массового отдыха стал сказочный городок на Красной площади и резиденция чебоксарского Деда Мороза, которые ежедневно посещают более 2 тыс. детей. Здесь проходят встречи с веселыми аниматорами, горожан ждет рождественский базар, горки, самый большой каток с прокатом коньков, снегоходы, катание на лошадях. Каждый вечер в 18:00 часов здесь начинаются сказочные театрализованные представления, в которых могут поучаствовать все желающие.

Детский парк им. космонавта А.Г. Николаева и парк «Лакреевский лес» уже приняли у себя более 8 тыс. посетителей. Представления в детском парке разворачиваются около трона Снежной королевы вместе с Каем и Гердой, где также можно потанцевать, поиграть, устроить гонки на ватрушках и принять участие в конкурсах. В Лакреевском лесе в первые дни январских выходных ребята и взрослые стали участниками веселой программы с участием Щелкунчика и его свиты, которые затем устроили весёлые испытания и показали мастер-класс по катанию на коньках для самых маленьких посетителей парка.

Праздничная программа в парках и на Красной площади будет проходить все январские выходные до 8 января. Напомним, что новый год на Красной площади в Чебоксарах встретили более 3 тыс. человек. В программе приняли участие звезды чувашской эстрады, вокальные студии города, арт-лаборатории, фокусники. Серьезных правонарушений не зарегистрировано. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения новогодних праздников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах открывают рождественский городок и ждут Деда Мороза

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