В Воронеже зажглась главная ёлка области

Проводить уходящий 2016 год под ней собрались сотни горожан

Воронеж, , 19:43 — REGNUM Открытие главной елки Воронежа состоялось на площади Ленина 31 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Старт новогодним мероприятиям был дан в 16:30: к этому времени на площади собрались сотни горожан и гостей города, от самых маленьких до пожилых.

На площади открылся новогодний экран — работать он будет в течение всех новогодних праздников. Сегодня здесь все желающие смогут увидеть мультфильмы «Снежная Королева» и «Снежная Королева-2» воронежской студии Wizart Animation.

Еще одно развлечение, в котором с удовольствием участвовали и дети, и взрослые — катание на коньках: каток на площади открылся еще неделю назад, но сегодня, 31 декабря, здесь был настоящий аншлаг.

Все желающие могли сфотографироваться с Дедом морозом и Снегурочкой — а также символом Нового 2017 года — Красным Петухом.

После торжественного открытия елки воронежцев ожидала праздничная программа — световые и лазерные шоу, театрализованное представление и шоу барабанщиков.

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