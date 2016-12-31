Кубинцы увидели «Неизвестную Россию»

Гавана, , 15:48 — REGNUM В Гаване открылась фотовыставка «Неизвестная Россия». На ней представлены дальние уголки Российской Федерации, сообщает Prensa Latina.

Как заявил на открытии фотовыставки глава представительства Россотрудничества в Гаване Владимир Ярошевский, 2017 год объявлен Годом экологии и данное мероприятие приурочено и к этому событию. Кроме того, Владимир Ярошевский отметил, что народы Кубы и России любят и ценят свою культуру, и красоту природы.

В свою очередь, Хосе Перес, директор Музея Революции, где открылась фотовыставка, подчеркнул, что это мероприятие «еще более сблизит наши народы».