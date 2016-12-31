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Калужская область готовится к очередному празднику православного кино

Культура
Основной целью международного кинофестиваля 2017 года станет показ православного образа жизни в современных условиях

Калуга, 31 Декабря 2016, 13:04 — REGNUM  Более 200 фильмов из 16 стран мира поступило в адрес XII Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча», который состоится на калужской земле в период с 16 по 20 февраля 2017 года. Как сообщила 31 декабря корреспонденту ИА REGNUM сотрудник отдела по культуре Калужской епархии Наталья Мартешкина, в рамках фестивальной кинопрограммы, которая пройдёт в 14 городах области, состоится показ православного образа жизни в современных условиях.

Фильмы «Встречи» 2017 года увидят» сотни взрослых и юных зрителей калужского региона: в школах, вузах, сельских и городских Домах культуры и в кинотеатрах.

Гостями фестиваля станут любимые зрителями режиссер Николай Досталь, актеры Елена Цыплакова, Анастасия Мельникова. Андрей Мерзликин и Алексей Гуськов, представили творческой молодежи — авторы фильмов короткого метра и анимации, известные продюсеры и операторы.

Торжественная церемония открытия международного кинофестиваля «Встреча» состоится 16 февраля в Доме ученых Обнинска, а 21 февраля участники праздника православного кино вместе с президентом кинофестиваля «Встреча» монахиней Софией (Ищенко) отправятся в монастырь Оптина пустынь, где отслужат благодарственный молебен.

Напомним, 2017 год обозначен президентом РФ Владимиром Путиным как год экологии, и поэтому основной темой международного кинофестиваля «Встреча» стала «Красота сотворенного Богом мира средствами киноискусства». Не случайно, в рамках кинопраздника, запланированы «круглые столы», конференции и встречи со зрителями, которые будут иметь направленность: кино и экология.

В рамках предстоящего православного кинопраздника, 20 января. в фойе концертного зала им. С.И. Танеева в Калуге откроется выставка русского пейзажа. Она объединила художников различных эпох и направлений. На выставке будет представлено 24 известные работы таких художников, как Левитан, Куинджи, Поленов, Шишкин, Айвазовский, Мещерский и других.

По информации организаторов, выставка уникальна тем, что на ней представлены репродукции картин. Подлинники находятся в музеях и картинных галереях, частных коллекциях и только на калужской выставке, благодаря новым технологиям, можно будет одновременно увидеть эти картины выдающихся мастеров русской живописи.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году фестиваль «Встреча» был посвящён 1000-летию присутствия русских на Афоне и Году кино в России. Гран-при фестиваля был удостоен фильм «Часы и годы» режиссера Никиты Воронова.

Православный кинофестиваль ежегодно проходит в Калужской области в дни, по календарю близкие к христианскому празднику Сретения Господня (представления Господа, дня принесения младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм), который отмечается 15 февраля. Поэтому кинофестиваль получил имя «Встреча» и называется Сретенским.

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