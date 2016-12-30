Алексей Юсев, , 22:20 — REGNUM

При попытке высказаться про фильм «Дед Мороз: Битва магов» не стоит сбрасывать со счетов, что он имеет возрастную категорию 6+. В сети есть видео с премьеры, где дошколята, еще плохо умеющие говорить, горячо восторгаются после просмотра ленты. Но картину можно рекомендовать и родителям основной целевой группы фильма, особенно если эти взрослые редко посещают кинотеатры и не в курсе тенденций современного российского кино. Потому что это действительно смешная лента, в итоге, возможно, даже больше, чем изначально задумывалось авторами. Смех, правда, будет иногда смешиваться со слезами и потерей веры в отечественную школу сценаристов. Одновременно взрослый зритель, если не задремлет, сможет узреть кучу моментов идеологического характера, в первую очередь, патриотических. Но обо всем по порядку.

Режиссер «Деда Мороза: Битвы магов» (далее «ДМБМ») Александр Войтинский известен своими работами «Черная молния» и «Призрак», а также авторством первых «Елок». Новый фильм — формально вполне коммерческий продукт, с частичным привлечением госфинансирования. «ДМБМ» могла бы отбить в кинопрокате свой бюджет, собери она хотя бы столько же, сколько «Призрак». Однако сборы первой недели ротации по кинотеатрам свидетельствуют об оглушительном провале проекта, который в итоге вряд ли соберет даже треть от собственного двухсотмиллионного бюджета. Но нас интересуют прежде всего элементы пропаганды, имеющиеся в постановке, что не привязано к коммерческому фиаско.

Согласно сюжету, старшеклассница Маша Петрова видит то, что не замечают окружающие. Однажды она пытается пройти на Пушкинскую площадь, утверждая, что там живет. Оказавшись на невидимом простому глазу сборище магов она становится свидетельницей отражения молодыми волшебниками атаки химер, летящих из космоса на Землю. Координирует инопланетное вторжение злодей Карачун — старший в семье дедов Морозов, фактически, в сонме богов. Злоумышленнику противостоит брат Мирон Морозов, окопавшийся в магической штаб-квартире в Детском мире на Лубянке.

При всем, мягко говоря, несовершенстве сценария, следует отметить, что персонаж российского Мороза прописан очень хорошо. Не исключено, что к созданию образа приложил руку сам Федор Бондарчук, воплотивший Мирона Морозова на экране. Учитывая близость этого кинодеятеля к верхушке власти, можно заметить, что он не снимается абы где и ради любви исключительно к высокому искусству. Практически все персонажи, которых последние годы изображал Бондарчук, имеют политическое звучание, не всегда очевидное для масс. В случае с «ДМБМ», Мирон Морозов является маркером высшей власти, ярче некуда и это большая ответственность. В финале он, (настоящий) главный герой фильма проезжает по Красной площади, где на новогодний бой курантов собралась орда нехарактерных для этого момента хипстеров. Волшебник с высоты толкает речь про то, что мы, собравшиеся перед елками, — одно целое, в общем, в духе телеобращений президента 31 декабря в 23.55.

Первая серьезная попытка связать главу государства с Дедом Морозом была сделана в картине Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение» (2007), которую посмотрело в кинотеатрах до сих пор непревзойденное для российских лент число зрителей. В том фильме был пьяный персонаж, который считал Новый год вторым Днем пограничника, а Путина — самым главным представителем этого рода войск, который дозором обходит владенья свои. Действительно, праздник с ночи на 1 января давно уже является духовной скрепой нашего общества, потверже чем события семидесятилетней давности. Даже известные либералы, не стесняясь прослыть патриотами, называют Россию «единственным местом в мире, где по-настоящему отмечают Новый год». «ДМБМ» идет дальше и выстраивает фэнтези-мифологию вокруг седмицы январских выходных. В фильме юных дарований, способных видеть незримых магов и химер, собирают пред седобородым мужчиной с посохом в одежде библейского покроя, парящим на облаке. Громогласным голосом он начинает рассказывать про предка Елиазара, защитившего небесным куполом Землю от космических чудовищ, и теперь елки обеспечивают подпитку заслона энергией. Если праздновать и веселиться станут меньше или перестанут, то человечество станет уязвимым. В целом, история про богоподобных стражей планеты отдает не столько бредом, сколько нуждается в экспертизе РПЦ на предмет соответствия учениям тоталитарных сект. Если же подумать, то окажется, что культ священных деревьев — это древнее изобретение, на котором не медлила произрасти крепкая государственность. Президент своим ликом в новогоднем обращении уже давно ассоциируется с дедом Морозом, и в этот момент россияне сливаются в едином елочном экстазе, словно по принципам авторитарной секты. Химеры же необходимы как образ неусыпного внешнего врага, даже если бы их пришлось бы выдумать. Нападение этих монстров в фильме происходит в момент гипнотического ступора простых людей, замерших в хороводе перед елкой — этакий аналог одурманивающей пропаганды народа.

Дед Мороз в фильме Войтинского контролирует свой сектор Земли, как и его остальные шесть братьев, видимо, по числу материков, или, вроде того. Внешний вид снежных волшебников выдает в них парочку Санта-Клаусов, мага с Ближнего Востока и даже одного с африканским декором головного убора. Но наш, разумеется, всех сильнее, честнее и надежнее. Только русский Дед Мороз способен дать бой злодею Карачуну, из-за чего остальные собратья преклоняются перед спасителем мира. Собственно, здесь очередное проявление мифа о российском мессианстве и величии в международном масштабе, запечатленное на кинопленке. Карачун тоже фигура непростая — он не столько террорист, сколько предатель, и именно этого действия Корпорация Деда Мороза из «Детского мира» боится больше всего. Налицо страх елочного режима измены в собственных рядах (вроде Ходорковского и Co). Снежный ген юных волшебников-курсантов тоже иногда способен мутировать и приводить к снежным революциям.

Колоритным персонажем, несмотря на внешнюю невзрачность, является бессмертный страж-хранитель. Он явно является агентом отечественных спецслужб. Бессмертный сотрудник ФСБ — это интересное решение, симптоматичное для режима, который зрит себя вечно.

В целом «Дед Мороз: Битва магов» фиксирует еловую духовную скрепу общества. Но следует не забывать, что там, где объединяющий всех вектор двигается по кругу вокруг дерева, неизбежна не только стагнация, но и возвращение к традициям куда более древним, чем просмотр телевизора в полночь 31 декабря.