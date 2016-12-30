Дело против Маруани по иску Киркорова возбуждать не будут — СМИ
Москва, 30 Декабря 2016, 13:42 — REGNUM Российскому шоумену Филиппу Киркорову отказали в возбуждении уголовного дела о вымогательстве в отношении лидера французской группы Space Дидье Маруани: состав преступления отсутствует, передают «Вести».
Также отказано в возбуждении уголовного дела в отношении представителя Маруани юриста Игоря Трунова. Юрист пояснил, что полиция проводит проверку по заявлению Маруани о ложном доносе со стороны Киркорова.
Напомним, скандал вокруг Киркорова и Маруани разгорелся в ноябре. Француза и российского юриста задержали в Москве 29 ноября в отделении Сбербанка — по заявлению российского певца.
Маруани и Трунов объяснили, что собирались заключить с Киркоровым мировое соглашение по иску о нарушении авторских прав: француз счёл плагиатом песню «Жестокая любовь». Француз собирался получить миллион евро наличными и снять претензии по плагиату. Позже сотрудники полиции задержанных отпустили и принесли им извинения. Маруани уехал из России 2 декабря.
Адвокат Киркорова Александр Добровинский пояснил, что российский артист не договаривался с французской стороной: возможно, Маруани разыграли пранкеры.
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