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Рождение бога. ФОТОВЫСТАВКА

Культура
ИА REGNUM публикует фотовыставку Айтен Юран
1 / 22 Редкий циановый Аравийского моря
© Айтен Юран
Редкий циановый Аравийского моря

Гокарна, Индия, 5 Января 2017, 11:36 — REGNUM  Гокарна, браминская деревня в штате Карнатака Индии. В переводе с санскрита гокарна означает «коровье ухо», согласно легенде именно здесь явился Шива из уха Притхви, принявшей образ коровы.

2 / 22 Брызги
© Айтен Юран
Брызги
3 / 22 Полет грифа
© Айтен Юран
Полет грифа
4 / 22 Синий
© Айтен Юран
Синий
5 / 22 Гравитация
© Айтен Юран
Гравитация
6 / 22 Закатный свет в прозрачном пакете
© Айтен Юран
Закатный свет в прозрачном пакете
7 / 22 Движение
© Айтен Юран
Движение
8 / 22 Рыбацкие будни
© Айтен Юран
Рыбацкие будни
9 / 22 Жест
© Айтен Юран
Жест
10 / 22 Взгляд
© Айтен Юран
Взгляд
11 / 22 Пейзаж Гокарны
© Айтен Юран
Пейзаж Гокарны
12 / 22 Отражение, или кому цветы, кому тапочки
© Айтен Юран
Отражение, или кому цветы, кому тапочки
13 / 22 «960»
© Айтен Юран
«960»
14 / 22 Женское
© Айтен Юран
Женское
15 / 22 Полуденная ванна
© Айтен Юран
Полуденная ванна
16 / 22 Наместник храма
© Айтен Юран
Наместник храма
17 / 22 Утро
© Айтен Юран
Утро
18 / 22 Скольжение
© Айтен Юран
Скольжение
19 / 22 Изгибы
© Айтен Юран
Изгибы
20 / 22 Диск над Аравийским морем
© Айтен Юран
Диск над Аравийским морем
21 / 22 Индийская сиеста
© Айтен Юран
Индийская сиеста
22 / 22 Шафрановые оттенки привычного пейзажа
© Айтен Юран
Шафрановые оттенки привычного пейзажа

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Ты причина всего — ФОТОВЫСТАВКА

regnum author Айтен Юран
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