Уникальная реплика бюста Нефертити представлена в Москве

Москва, , 11:43 — REGNUM Факсимильная копия знаменитого скульптурного портрета царицы Нефертити была представлена 29 декабря в Москве, в Библиотеке им. М.А. Волошина ЦБС ЦАО, которая хорошо известна своими яркими востоковедными проектами.

Портрет Нефертити был найден 6 декабря 1912 года германским археологом Людвигом Борхардтом в руинах мастерской главного царского скульптора Тутмоса в эль-Амарне и с тех пор стал одним из самых узнаваемых и популярных произведений древнеегипетского искусства. Долгие годы образ Нефертити в синем парике является камнем преткновения в культурном диалоге Германии и Египта, власти которого считают, что признанный шедевр покинул страну нелегально. Процесс реституции Нефертити был прерван перед второй мировой войной, так как бюст царицы был признан гитлеровской Германией одним из самых ценных памятников собрания Фонда прусского культурного наследия, который является учредителем Египетского музея и собрания папирусов в Берлине. В 1945 году американские солдаты нашли Нефертити среди самых ценных предметов искусства, которые были заминированы и скрыты в катакомбах соляных копей Меркер под Бременом. Долгое время, вплоть до 1991-го года, египетская коллекция Берлинского музея была разъединена: знаменитый образ Нефертити хранился в ФРГ, в замке Шарлоттенбург, а многие другие её портреты и связанные с ее именем памятники — в Египетском музее восточного Берлина. В 2009 году Нефертити вернулась в отреставрированный Новый музей объединенного Берлина, по свидетельству пресс-службы которого ежегодно её приезжают увидеть более полумиллиона человек.

В основе произведения, представленного в Москве, — копия, созданная при помощи файла 3D-сканирования оригинала в Берлине. Более трех месяцев потребовалась известному московскому художнику Эдуарду Агапову, чтобы воспроизвести не только цветовую палитру памятника, но и все его фактуры, утраты, следы времени. По словам мастера, работа над образом Нефертити была исключительно сложной: «прикасаться к такому памятнику — это огромная ответственность. Пришлось раз за разом уточнять отдельные черты памятника, которые могли быть искажены в гипсовой отливке, тщательно изучать фактуры пигментов, примененных для его росписи. Используя современные материалы, более сложные и порой слишком пластичные, постоянно приходилось балансировать на грани, тщательно стараясь воспроизвести Нефертити во всех ее деталях, включая мельчайшие сколы и повреждения. Очень сложно было сделать и отливку-инкрустацию глаза, который в оригинале выполнен из горного хрусталя и кусочка черного дерева». Как известно, только один глаз памятника, который был скульптурной моделью, инкрустирован. Это объяснялось, по-видимому, религиозно магическими представлениями древних египтян, для которых любой изображение конкретной личностью было еще и вместилищем «Ка» — жизненной силы. Повредить такой памятник, если бы сходство с царицей было бы полным, означало бы нанести ей непоправимый вред.

«В настоящее время — это одна из самых точных копий портрета Нефертити в мире и единственный памятник такого рода в России, — отметил египтолог Виктор Солкин, возглавляющий Отдел Востока библиотеки. — Были известны и другие копии: первые были сделаны в 1920-х годах для императора Вильгельма II и Джеймса Симона — мецената, на средства которого велись раскопки в эль-Амарне. Однако даже в музейном пространстве отсутствуют копии такого уровня, как наша, что уже подтвердили германские коллеги. Гипсовая, не расписанная копия бюста Нефертити есть в фондах ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве, однако она не является факсимильной — ее прототип выполнила в 1920-х годах по заказу германского правительства скульптор Тине Хаим. Она очень похожа на оригинал, однако все же не так точна. В нашем случае речь идет о произведении, для исполнения которого были применены как достижения современных цифровых технологий, так и исключительные талант и опыт художника, которому были поручены работы по росписи реплики».

«Проект «Образ Нефертити» — очень сложный, но, в то же время яркий и нужный, — сообщил REGNUM директор библиотеки Сергей Куприянов. С одной стороны, мы очень хотели показать в Москве действительно уникальное воспроизведение великого шедевра, раз уж была возможность работать с результами его трехмерного сканирования. Скульптурный портрет Нефертити поражает мастерством исполнения и каким-то особенным притяжением — от него просто нельзя оторвать глаз! С другой стороны, таким способом мы хотели показать, что интерес к культуре древних цивилизаций сейчас в России очень велик. Наша библиотека не всегда справляется с объемом заказов книг по восточной тематике, особенно выходящих зап рубежом. Однако наша задача — делать все возможное, чтобы не только удовлетворить спрос постоянных читателей, но и привлечь в наши стены новых гостей. Уже сегодня, во время презентации реплики, были востребованы почти все имеющиеся у нас издания по эпохе Амарны — времени правления Нефертити и ее мужа, царя Эхнатона».

Отныне прекрасная Нефертити вошла в постоянную экспозицию зала Востока библиотеки им. М.А. Волошина ЦБС ЦАО и доступна широкой публике, наряду с коллекциями подлинников восточного искусства, ранее принадлежавших крупным советским египтологам и дипломатам. Здесь же представлены архивы выдающихся русских египтологов О.Д. Берлева, А.И. Еланской и В.Н. Ларченко, а также редчайшие издания XVIII—XIX вв., которые являются гордостью этой уникального московского культурного центра.

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