Пятница, 30 Декабря 2016 года
11:46:30 МСК

Шведский стол, лифты и wi-fi обещают в новой школе в Пскове

Культура
Новая школа на 1350 мест в Борисовичах близ Пскова откроет свои двери для первых учеников 1 сентября 2017 года
Wi-Fi
johny_deff
Wi-Fi

Псков, 30 Декабря 2016, 11:20 — REGNUM  Строящаяся школа на 1350 мест на улице Балтийской в Пскове станет уникальной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области по итогам посещения объекта руководителями региона и города.

«В частности, здание оснастят лифтами и оборудованием, необходимым для свободного перемещения детей с ограниченными возможностями здоровья», — отметили в пресс-службе.

Питание в школе будет организовано по типу шведского стола. Уже сейчас известно, что стоимость обеда из трёх блюд составит 47 рублей. «Помещение столовой сможет легко трансформироваться в зал для проведения школьных мероприятий. Здесь же будет wi-fi», — сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Три спортивных зала в новой школе оснастят системой «подвижный» пол. На пришкольной территории будут оборудованы спортивный комплекс с футбольным, баскетбольным и волейбольными полями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство новой школы в Боросовичах — активно застраивающемся пригороде Пскова — началось в апреле текущего года. Стоимость объекта составляет более 1 млрд рублей, из них 787 млн — средства федерального бюджета.

Сейчас в трёх корпусах здания школы идут штукатурно-малярные работы, а в первом завершается отделка. Весной здесь приступят к благоустройству территории. Согласно графику, новая школа откроет свои двери для первых учеников 1 сентября 2017 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обеспеченность школами
Главное сегодня
NB!
30.12.16
Украина отказалась от крымского газа
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
30.12.16
В действиях Минобрнауки обнаружены дискриминационные условия — ФАС
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
30.12.16
«Обама не сумел красиво покинуть пост, чем обрушил свою репутацию»
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Активисты в Петербурге начали акции в защиту Пулковской обсерватории
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
30.12.16
«Наши дипломаты заигрались в «информационную войну»
ЯкутскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Прикамье-2016: министры — под следствием, правительство — в отставке
ПермьРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
30.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 30 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
30.12.16
Крушение Boeing-737, голодовка шахтёров и победы «Ростова»: 2016-й на Дону
Ростов-на-ДонуРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
30.12.16
Максим Исаев«Россия не идеологический враг США, каким был Советский Союз»
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.12.16
«Какое-то дежавю»: Белоруссия пошла по пути Украины. Россия платит дважды
ЧелябинскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
30.12.16
Ариф АсалыоглуЭрдоган и его разведка «проглядели» убийцу российского посла
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
30.12.16
Высылаемые из США дипломаты РФ не могут купить билеты в Москву
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.12.16
Строптивые депутаты и весёлые выборы — политический 2016-й в Якутии
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
30.12.16
«Ситуация более чем печальная» — многодетные Приморья об итогах 2016-го
ВладивостокРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
30.12.16
«Нефть идёт в рост»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
30.12.16
В Дагестане убит полицейский, нападавшие уничтожены
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Происшествия
NB!
30.12.16
«До нового года доллар не опустится ниже 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
30.12.16
Ученые отложили наступление 2017 года на одну секунду
ПарижФранция Научные исследования Наука
NB!
30.12.16
Полиция США арестовала Джона Кеннеди
ВашингтонСША Алкоголизм и борьба с ним Общество
NB!
30.12.16
Девальвация 2.0: ЦБ КНР укрепил юань на 0,18%
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
30.12.16
Снижение энерготарифов на Дальнем Востоке восстановит справедливость?
ВладивостокРоссия Изменение тарифов на электроэнергию Экономика
NB!
30.12.16
WIkiLeaks: Отчёт Обамы о хакерских атаках содержит отказ от ответственности
ВашингтонСША Выборы в США Политика
ещё главное