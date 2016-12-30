В новгородской Белой башне представят копии трофейных русских знамён

Сейчас в башне ведутся ремонтно-реставрационные работы, которые планируется завершить в 2017 году

Великий Новгород, , 11:08 — REGNUM В Великом Новгороде в отреставрированном памятнике новгородского оборонительного зодчества — Белой (Алексеевской) башне — будет размещена экспозиция. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, выставка будет посвящена истории оборонительных сооружений Великого Новгорода, Новгородской крепости и её гарнизона.

Вологодские мастера под руководством художника Сергея Иевлева для экспозиции выполнили копии русских прапоров (небольших знамён) конца XVII века. По словам автора концепции, ведущего научного сотрудника Новгородского музея-заповедника Ильи Хохлова, они изготовлены на основе подлинных предметов, хранящихся в настоящее время в Музее армии (Стокгольм, Швеция).

«В 1700 году они вошли в число трофеев, захваченных шведской армией под Нарвой. Известно, что на некоторых из них изображен Архангел Михаил — архистратиг, покровитель православного воинства», — сообщили в музее.

Экспозиция будет располагаться в Белой башне после завершения ремонтно-реставрационных работ в 2017 году.

Напомним, Белая (Алексеевская) башня — единственная сохранившаяся до наших дней каменная башня новгородского Окольного города. Она была построена в XVI веке для обороны города с юга.