Рособрнадзор запретил прием студентов в 5 вузов

Москва, , 10:09 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки запретила прием в пять вузов, сообщили в Рособрнадзоре.

По результатам проведенных с 23 по 29 декабря проверок ведовством запрещен прием студентов в Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Институт управления, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт.

Кроме того, полностью лишен аккредитации филиал Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова в Калуге. Частично по ряду специальностей аккредитации лишилась Курская академия государственной и муниципальной службы.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

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Как сообщало, заместитель руководителя Рособрнадзора Александр Бисеров ранее заявлял, что «проверки вузов, в отношении которых есть основания полагать, что они неспособны обеспечить должное качество образования, будут продолжены — подобные псевдовузы окончательно уйдут с образовательного поля нашей страны».