Самыми ожидаемыми в 2017 году стали фильмы Walt Disney

Больше всего зрители ждут картину «Звездные войны: Эпизод 8» (Lukasfilm), на втором месте — «Стражи Галактики 2» студии Marvel (дочерняя компания студии Walt Disney)

Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Самыми ожидаемыми фильмами 2017 года стали ленты кинокомпании Walt Disney, пишет издание The Wrap со ссылкой на данные крупнейшего продавца электронных билетов в кино, компанию Fandango.

Согласно данным опроса клиентов компании, больше всего зрители ждут картину «Звездные войны: Эпизод 8» (Lukasfilm), на втором месте — «Стражи Галактики 2» студии Marvel (дочерняя компания студии Walt Disney).

Замыкает тройку лидеров лента «Красавица и чудовище» компании Walt Disney. Далее идут «Чудо-женщина», «Человек-паук: Возвращение домой», «Лига справедливости. Часть первая», «Форсаж 8», «На пятьдесят оттенков темнее», «Логан». И замыкает рейтинг «Гадкий Я. Часть третья».

По словам представителя Walt Disney, компания намерена в 2017 году с Warner Bros., которые владеют правами на экранизацию вселенной DC.