Премию «Золотой Орёл» могут дать фильмам «Рай», «Коллектор», «Экипаж»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России, с 2002 года, ежегодно проводит торжественную Церемонию вручения национальной премии «Золотой Орёл»

Москва, , 08:47 — REGNUM Российская кинопремия «Золотой орёл — 2016» в номинации «Лучший фильм» может быть присуждена одному из пяти российских кинофильмов: «Дуэлянт» (режиссёр Алексей Мизгирев), «Ледокол» (режиссёр Николай Хомерики), «Рай» (режиссёр Андрей Кончаловский), «Коллектор» (режиссёр Алексей Красовский) и «Экипаж» (режиссёр Николай Лебедев). Об этом сообщили в пресс-службе Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

«Национальная Академия кинематографических искусств и наук России, с 2002 года, ежегодно проводит торжественную Церемонию вручения Национальной Премии в области кинематографии «Золотой Орёл», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в этом году как соискатели рассматривались следующие картины:

российские, впервые публично показанные в РФ с 1 ноября 2015 г. по 31 октября 2016 г.;

телефильмы и сериалы, первый показ которых завершился с 1 сентября 2015 г. по 31 августа 2016 г.;

зарубежные, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2015 г. по 31 октября 2016 г.

Экспертный совет рекомендовал рассмотреть 49 полнометражных игровых кинокартин, 38 неигровых лент, 32 короткометражных фильма, 5 мини-сериалов и 16 сериалов из премьер сезона 2015−2016 гг. Также рассматривались 31 анимационная работа и 30 игровых зарубежных картин в российском прокате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Роскино сообщили, что за год сборы российских кинолент в международном прокате выросли в два раза — с $17 млн, в 2016 году — $35 млн.

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