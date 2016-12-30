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Польша выкупила холст Да Винчи и еще тысячи картин из частной коллекции

Культура
Правительство заплатило лишь малую часть рыночной стоимости

Варшава, 30 Декабря 2016, 05:11 — REGNUM  Министерство культуры Польши сообщило о выкупе из коллекции «Чарторыйского Фонда» картины Леонардо да Винчи и Рембрандта, а также 80 тысяч других произведений искусства, передает Reuters 30 декабря.

Министр культуры Петр Глинский сообщил, что сумма сделки составила $100 млн евро ($105 млн), что гораздо ниже рыночной стоимости коллекции.

Главными шедеврами коллекции являются «Пейзаж с добрым самаритянином» кисти Рембрандта и «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи. Картины уже выставлены на всеобщее обозрение в замке Вавель в Кракове.

Сообщается также, что президент и основатель Фонда, Адам Чарторыйский добровольно принял решение передать коллекцию правительству Польши по явно заниженной стоимости.

«Я сделал пожертвование. Это мой выбор», — скупо прокомментировал Чарторыйский передачу коллекции.

Известно, что страховая стоимость одной только «Дамы с горностаем» составляет 331 миллионов евро, страховая стоимость всей коллекции составляет 2,3 млрд евро ($2,4 млрд долларов).

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